El Ayuntamiento de Puente Genil detalla las medidas para corregir el desvío presupuestario y la regla de gasto

El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) ha publicado el Plan Económico-Financiero 2026-2027 aprobado por el Pleno del Ayuntamiento de Puente Genil como consecuencia del incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria y de la regla de gasto puesto de manifiesto en la liquidación del presupuesto general del ejercicio 2025.

El documento, que consta de 22 páginas, precisa que el incumplimiento de la estabilidad presupuestaria de 2025 no responde a una única causa ni se califica como un desequilibrio estructural irreversible, sino que más bien se aprecia la concurrencia de factores de gestión temporal de ingresos, ejecución de gasto financiado con recursos financieros y desviaciones en determinadas previsiones de ingresos, entre ellas, un desfase temporal en el reconocimiento de ingresos por el servicio de ayuda a domicilio (SAD), falta de liquidación ordinaria del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, deterioro de la gestión de ingresos propios, padrones, precios públicos y liquidaciones individuales, previsión de ingresos por tasa de residuos no materializada en el ejercicio 2025, incidencia de obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto, cuenta 413, y ajustes de recaudación y ejecución de gasto no financiero financiado con recursos financieros, remanentes de tesorería y operaciones de crédito.

Con respecto al incumplimiento de la regla de gasto, el plan indica que el gasto computable consolidado del grupo local en el ejercicio 2025 ascendió a 33.556.913,65 euros, superando el límite máximo de 32.284.046,24 euros resultante de aplicar la tasa de referencia del 3,2% al gasto computable consolidado de 2024, que ascendía a 31.282.990,54 euros. El exceso de gasto computable fue de 1.272.867,41 euros, con una variación del 7,27%.

En este sentido, el documento recoge que la causa principal del incumplimiento de la regla de gasto es la incorporación de remanentes de crédito al presupuesto del ejercicio 2025. "Cuando se incorporan remanentes y se ejecutan, el gasto computable se incrementa, pero el ingreso que los financia no computa como recurso a efectos de la regla de gasto. Esta es una causa coyuntural que afecta al ejercicio en que se produce la incorporación y que no refleja un crecimiento estructural del gasto ordinario de la entidad".

Estas son las medidas correctoras que plantea del plan financiero

Entre las medidas correctoras, aparece que el Ayuntamiento deberá aprobar y ejecutar el Presupuesto General del ejercicio 2026 con previsiones realistas de ingresos y con créditos de gasto compatibles con la senda de estabilidad presupuestaria y regla de gasto prevista en este plan. "La fecha de aplicación efectiva se fija el 3 de agosto de 2026 como estimación prudente de entrada en vigor del Presupuesto 2026, considerando los trámites de aprobación inicial, exposición pública, aprobación definitiva y publicación".

También se alude al control de modificaciones presupuestarias financiadas con remanente de tesorería para gastos generales, operaciones de crédito u otros recursos financieros, e incorpora como medida específica la reducción y control de las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto, con especial atención a los gastos recurrentes y suministros esenciales.

El documento propone igualmente la aprobación de un plan de choque para la liquidación del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, comprensivo de hechos imponibles no prescritos de 2025 y 2026, así como de la liquidación ordinaria del ejercicio corriente.

Recuperación y regularización de ingresos

También plantea un plan de tesorería para la recuperación y regularización de ingresos con entrada en vigor estimada el 1 de noviembre de 2026, dado que requiere una fase previa de análisis de los ingresos, evolución, depuración, planificación e implantación, la implantación de un circuito mensual de certificación, reconocimiento, ingreso y aplicación presupuestaria del servicio de ayuda a domicilio para la dependencia y, como medida expresa del plan, la emisión, aprobación y puesta al cobro de los padrones trimestrales de la tasa de residuos conforme a la nueva ordenanza vigente desde el ejercicio 2026.

Por último, el plan concluye que las medidas propuestas "son viables, proporcionadas y adecuadas a la naturaleza de las causas del incumplimiento. El plan diferencia entre medidas de ingresos con efecto económico cuantificado y medidas de gasto con efecto económico cero pero con relevancia material de disciplina presupuestaria. Con su aplicación, el grupo consolidado municipal presenta capacidad de financiación positiva en 2026 y 2027 y cumplimiento de la regla de gasto en ambos ejercicios".