Tradiciones
El Ayuntamiento de Pedroche ejercerá como mayordomo de la Virgen de Piedrasantas
La decisión se ha adoptado en un pleno extraordinario ante la falta de otras solicitudes para las fiestas patronales de septiembre
Tras la procesión del Corpus Christi, el salón de plenos del Ayuntamiento de Pedroche ha acogido la tradicional sesión extraordinaria del Pleno para el nombramiento de los mayordomos de Nuestra Señora de Piedrasantas para la Feria y Fiestas 2026.
Durante el acto se dio cuenta del proceso seguido para la elección de la Mayordomía. Ante la ausencia de candidaturas, y una vez cumplidos todos los trámites establecidos en el protocolo de actuación, quedó oficialmente ratificado que será el propio Ayuntamiento de Pedroche quien asuma este año la Mayordomía de la patrona.
Desde el Consistorio han destacado que "la Corporación municipal afronta esta responsabilidad con orgullo, gratitud y un profundo sentimiento de devoción, comprometiéndose a trabajar con dedicación para contribuir al realce de los actos y celebraciones en honor a Nuestra Señora de Piedrasantas".
Las fiestas se celebran del 7 al 12 de septiembre
El Ayuntamiento ha asumido esta responsabilidad en distintas ocasiones al no presentarse ninguna solicitud para ejercer esta tarea, como también ocurrirá este año.
Las fiestas de la Virgen de Piedrasantas se celebran del 7 al 12 de septiembre, con la celebración de los Piostros en su honor el 7 y 8 de ese mismo mes, siendo la concentración ecuestre más grande de la provincia.
El Consistorio ha mostrado su agradecimiento a todas las personas que acudieron al pleno, "un acto tan significativo para nuestro municipio", en el que también participó el párroco, José Ignacio Berrarduci.
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