El comisario cultural del Ayuntamiento de Villa del Río, Antonio Lara Quero, se ha desplazado a la residencia madrileña del renombrado artista Alfredo Alcaín Partearroyo para formalizar la firma del acta de donación de 12 de sus obras.

Mediante este acuerdo, el creador -Premio Nacional de Artes Plásticas en 2003 y uno de los grandes referentes de la vanguardia y el pop art en España- incorpora una relevante muestra de su producción a los fondos pictóricos patrimoniales del municipio.

Nueve dibujos y tres grabados que enriquecen la colección municipal

La donación está integrada por nueve dibujos y tres grabados que pasarán a enriquecer de forma significativa la colección artística municipal, ampliando el conjunto de obras de creadores contemporáneos que custodia la localidad. Vecinos y visitantes podrán disfrutar próximamente de estas piezas en el Museo Histórico Municipal Casa de las Cadenas, donde se integrarán de forma permanente en su oferta expositiva.

El artista Alfredo Alcaín dona 12 obras contemporáneas al Museo de Villa del Río. / CASAVI

Durante el encuentro, el creador madrileño -cuya obra se caracteriza por un personalísimo lenguaje que transita entre el cubismo, el bodegón tradicional y el arte pop, y que está presente en colecciones como la del Museo Reina Sofía- mostró su satisfacción porque una parte de su legado creativo quede custodiada en Villa del Río.

Una de las pinacotecas más relevantes de la provincia de Córdoba

Por su parte, el alcalde y concejal de Cultura, Jesús Morales, destacó a este periódico que la localidad «se ha consolidado a lo largo de los años como una de las pinacotecas municipales más relevantes de la provincia de Córdoba y de Andalucía, gracias a su firme compromiso con la conservación, difusión y puesta en valor del arte contemporáneo».

Noticias relacionadas

El artista Alfredo Alcaín dona 12 obras contemporáneas al Museo de Villa del Río. / CASAVI

Esta incorporación supone un nuevo impulso para la colección local, que continúa creciendo con firmas de reconocidos autores nacionales y reforzando la posición del municipio como referente cultural en el panorama andaluz. Asimismo, desde el Ayuntamiento, el regidor ha querido agradecer públicamente la generosidad de Alfredo Alcaín «por esta importante donación», ensalzando a su vez «la labor desarrollada por el comisario cultural en favor de la promoción, enriquecimiento y conservación de nuestro patrimonio artístico».