La tecnología devuelve a la vida al Cerro de la Merced de Cabra

La tecnología se ha convertido en una herramienta decisiva para avanzar en el conocimiento y la divulgación del patrimonio histórico. La reconstrucción virtual del complejo aristocrático ibérico del Cerro de la Merced de Cabra permite visualizar con un nivel de detalle sin precedentes cómo fue uno de los enclaves más singulares de la cultura ibérica en Andalucía hace más de 2.200 años, facilitando tanto la investigación científica como la comprensión del yacimiento por el público.

Bajo el título Reconstrucción virtual en Arqueología: el complejo aristocrático ibérico del Cerro de la Merced, el catedrático de Arqueología de la Universidad Autónoma de Madrid y director de las excavaciones, Fernando Quesada, junto al ingeniero técnico industrial Javier Arroyo, presentaron en el Museo Arqueológico Municipal de Cabra los resultados de un proyecto realizado a lo largo de los últimos meses que combina investigación arqueológica y nuevas tecnologías.

Conferencia ilustrada audiovisualmente para poner fin al programa de actividades

Se trató de una conferencia ilustrada audiovisualmente, con la que se puso fin al programa de actividades que desde el pasado mes de mayo se ha venido desarrollando con motivo del Día Internacional de los Museos.

Reconstrucción de la entrada principal al Cerro de la Merced de Cabra. / José Moreno

La iniciativa supone un avance en la puesta en valor de este yacimiento egabrense, considerado uno de los complejos aristocráticos ibéricos más relevantes de Andalucía. Quesada subrayó que las reconstrucciones digitales superan las limitaciones de los planos arqueológicos tradicionales y ofrecen una visión más completa de los espacios excavados.

«Permite hacer comprensible el yacimiento no sólo para los arqueólogos, sino también para otras disciplinas y para cualquier persona interesada en conocer nuestro pasado», señaló el investigador, tras recordar los cerca de 15 años de trabajos de campañas arqueológicas y de investigación acometidos en el Cerro de la Merced.

Entrada al complejo del Cerro de la Merced de Cabra, en una recreación audiovisual. / José Moreno

De una elevación cubierta de vegetación a un referente del mundo ibérico

El arqueólogo recordó la transformación del enclave desde el inicio de las investigaciones: de una elevación cubierta de vegetación y afectada por excavaciones clandestinas a un referente del mundo ibérico gracias a la adquisición municipal en el 2006, las campañas arqueológicas, la cubierta protectora, su adecuación para visitas y su declaración reciente como Bien de Interés Cultural por parte de la Junta de Andalucía, el pasado 12 de mayo.

Uno de los logros de la reconstrucción virtual es la representación de las fases constructivas del yacimiento. El trabajo permite contemplar el edificio A, interpretado como posible santuario de época ibérica antigua, con acceso monumental, patio central y dependencias interiores, además de un monumento turriforme desaparecido.

Recreación del edificio B del Cerro de la Merced de Cabra. / José Moreno

El edificio B, un complejo aristocrático de carácter palaciego

La recreación del edificio B, construido sobre estructuras anteriores, muestra un complejo aristocrático de carácter palaciego con muros perimetrales, terrazas, almacenes, accesos monumentales y una segunda planta de funciones residenciales y representativas.

Quesada insistió en que el trabajo realizado no responde a una interpretación imaginativa, sino a un proceso sustentado en la evidencia arqueológica. Cada propuesta ha sido contrastada con los restos conservados, los estudios topográficos, la documentación fotogramétrica y los paralelos arquitectónicos conocidos en otros enclaves mediterráneos. «Hemos procurado diferenciar siempre lo que sabemos con seguridad de aquello que es probable o simplemente posible», indicó.

Edificio A del Cerro de la Merced de Cabra, en la recreación. / José Moreno

Vuelos con drones y modelado tridimensional para reproducir el paisaje

La parte técnica fue explicada por Javier Arroyo, quien detalló el uso de sistemas de información geográfica, vuelos con drones y modelado tridimensional para reproducir paisaje y estructuras con gran precisión.

La inteligencia artificial ha tenido un papel limitado, empleándose sólo para generar personajes, animales y elementos ambientales, mientras la arquitectura se ha modelado manualmente a partir de datos arqueológicos.

El resultado incluye imágenes fotorrealistas, modelos 3D, paneles interpretativos, recorridos inmersivos y un vídeo que recrea el conjunto en su contexto original. El proyecto incorpora además una escala visual que distingue entre evidencias arqueológicas, hipótesis sólidas y propuestas interpretativas.

La iniciativa se integra en la estrategia de puesta en valor desarrollada en torno al Cerro de la Merced desde el inicio de las excavaciones y abre nuevas posibilidades para la divulgación científica, la educación patrimonial y la promoción turística del enclave. Un paso más para acercar al público la historia de uno de los complejos aristocráticos ibéricos más relevantes documentados hasta la fecha en Andalucía.