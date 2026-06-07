El Ayuntamiento de La Rambla y la Empresa Provincial de Residuos y Medio Ambiente (Epremasa) han puesto en valor el avance de las obras de soterramiento de contenedores en el municipio, una actuación que supondrá una inversión histórica para mejorar la gestión de los residuos urbanos, la accesibilidad y la calidad de vida de la población.

Durante una visita institucional celebrada coincidiendo con el Día Mundial del Medio Ambiente, el alcalde de La Rambla, Jorge Jiménez, y el vicepresidente primero de la Diputación de Córdoba y presidente de Epremasa, Andrés Lorite, destacaron el alcance de un proyecto estratégico que contempla la implantación de 22 islas de recogida soterradas repartidas por todo el núcleo urbano.

Más de medio millón de euros de inversión

La intervención supera los 500.000 euros entre obra civil y contenedorización, y permitirá disponer en cada punto de recogida de contenedores destinados a la fracción resto y a los envases ligeros, facilitando así la separación de residuos y fomentando el reciclaje entre la ciudadanía.

Andrés Lorite subrayó que esta actuación responde a una apuesta decidida por la descarbonización, la sostenibilidad ambiental y la lucha contra los efectos del cambio climático.

La Rambla culmina una inversión histórica para modernizar la recogida de residuos con el soterramiento integral de contenedores. / CÓRDOBA

“Hoy es un día especialmente significativo porque hablamos de sostenibilidad, de reciclaje y de la necesidad de separar correctamente nuestros residuos para avanzar hacia un modelo más eficiente y respetuoso con el medio ambiente”, señaló.

Más accesibilidad, higiene y comodidad

El presidente de Epremasa destacó que el nuevo sistema aportará ventajas directas para los usuarios, entre ellas una mayor accesibilidad, una mejora de las condiciones higiénicas y la posibilidad de depositar residuos a cualquier hora del día, eliminando las limitaciones horarias asociadas a los contenedores de superficie.

“Ganamos en bienestar, en higiene y en comodidad para los vecinos. Estamos haciendo que un servicio público básico sea más eficiente, más moderno y más adaptado a las necesidades de la población”, afirmó.

Entrada en funcionamiento el 22 de junio

Según explicó Lorite, la actuación se encuentra ejecutada en torno al 95 por ciento y está previsto que el próximo 22 de junio entren en funcionamiento todos los contenedores soterrados, iniciándose oficialmente el nuevo servicio de recogida de residuos mediante este sistema.

El responsable provincial incidió además en el ejemplo de cooperación institucional que ha hecho posible el proyecto. “Es una muestra de cómo dos administraciones pueden trabajar unidas para ofrecer servicios públicos de calidad y responder a las demandas de los ciudadanos”, indicó.

Llamamiento al reciclaje

Lorite hizo también un llamamiento a la implicación vecinal en la correcta separación de residuos y en la promoción del reciclaje.

“Queremos una provincia cada día más sostenible y comprometida con el futuro. Dar una nueva vida a los residuos es también dar una nueva oportunidad a nuestro planeta. Cuidar de nuestra casa común es una responsabilidad compartida de todos”, concluyó.

Una demanda histórica del municipio

Por su parte, el alcalde de La Rambla, Jorge Jiménez, señaló que con este proyecto “se ha cumplido una demanda histórica del pueblo, la instalación de contenedores soterrados para evitar molestias a los vecinos”.

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Jiménez se felicitó además por el avanzado estado de la actuación y agradeció el apoyo constante de la Diputación provincial y de Epremasa en los proyectos que se desarrollan en el municipio, así como la implicación personal de Andrés Lorite para que esta intervención haya sido una realidad “en tiempo récord”.