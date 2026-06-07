Puente Genil vuelve a engrandecer la solemnidad del Corpus Christi con una multitudinaria procesión eucarística

Puente Genil ha vivido una intensa jornada de fe y tradición con la celebración del Corpus Christi, una de las festividades religiosas más arraigadas de la localidad, que ha vuelto a reunir a centenares de fieles en torno al Santísimo Sacramento por las calles del municipio.

La procesión ha estado organizada por la Archicofradía del Santísimo Sacramento, la corporación más antigua de Puente Genil, cuyos orígenes se remontan al primer cuarto del siglo XVI. Al frente de la misma ha estado el archicofrade, José Carlos de Paz Aguilar, acompañado por una junta de gobierno comprometida con la conservación y engrandecimiento del culto eucarístico.

La Hermana Mayor, María Jesús Chacón Chacón, ha desempeñado un papel destacado durante la celebración. Considerada una de las hermanas más veteranas de la Archicofradía, es conocida por su profunda religiosidad y por su estrecha vinculación con la Cofradía de Nuestra Señora de los Dolores, de la que es camarera. Su trayectoria y compromiso con las tradiciones pontanesas fueron reconocidos recientemente con el nombramiento de Manantera Ejemplar 2024.

Junto a ella han participado activamente el ayudante de Hermano Mayor, Enrique Reina Carmona, y el jefe de costaleros, Antonio Jesús Maíz López, responsable de coordinar a la cuadrilla que ha portado el paso sacramental durante todo el recorrido.

Uno de los elementos más admirados de la procesión ha vuelto a ser la histórica custodia procesional de estilo plateresco, fechada en 1563 y considerada una de las más antiguas que continúan procesionando en la provincia de Córdoba. La pieza, auténtica joya del patrimonio religioso pontanés, ha recorrido las calles engalanadas para la ocasión entre muestras de respeto y devoción por parte de los asistentes.

Procesión del Corpus en Puente Genil. / V. REQUENA

El exorno floral ha destacado por la riqueza y variedad de especies empleadas, combinando crisantemos, margaritas, rosas, claveles, espigas de trigo, pan y flores de longiflorum, una decoración que ha reforzado el simbolismo eucarístico de la festividad y ha aportado una especial belleza al conjunto procesional.

El acompañamiento musical ha corrido a cargo de la Agrupación Musical Nuestro Padre Jesús de los Afligidos, que ha interpretado un cuidado repertorio durante el recorrido, contribuyendo a realzar la solemnidad del acto.

Proyectos patrimoniales y captación de nuevos hermanos

Entre las curiosidades de esta edición ha destacado la participación de Mario Quero Delgado, autor del cartel anunciador del Corpus Christi y costalero más veterano de la cuadrilla del Señor, ya que forma parte de ella desde 2001, año en que el paso del Corpus comenzó a ser portado por costaleros.

Durante la celebración, la Archicofradía ha dado a conocer además algunos de los proyectos patrimoniales en los que trabaja actualmente. Entre ellos figuran la confección de un nuevo juego de dalmáticas y la finalización de una peana para el ángel eucarístico de la corporación. Asimismo, la entidad ha continuado impulsando la restauración de la imagen de San Miguel Arcángel, una destacada obra del siglo XVIII atribuida al escultor Pedro de Mena y Gutiérrez que presenta un notable deterioro, así como la restauración de la custodia de sol de 1904, afectada por el paso del tiempo.

Igualmente, la Archicofradía ha aprovechado la festividad para promover una campaña de captación de nuevos hermanos, haciendo un llamamiento a los fieles de Puente Genil para que se incorporen a la corporación y contribuyan a seguir engrandeciendo el culto a Jesús Sacramentado y a su Sagrado Corazón.

Con esta nueva celebración, Puente Genil ha vuelto a demostrar la profunda devoción que profesa al Santísimo Sacramento, manteniendo viva una tradición centenaria que constituye una de las expresiones religiosas y patrimoniales más importantes de la localidad.