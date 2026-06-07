La procesión del Corpus Christi de Bujalance luce la custodia del siglo XVIII

La procesión del Corpus Christi en Bujalance, organizada por las parroquias, las Hermanas de la Fraternidad Reparadora, la Adoración Nocturna, la Agrupación de Cofradías y los grupos parroquiales, ha tenido un numeroso seguimiento de fieles devotos y se ha desarrollado con un gran esplendor, recorriendo las calles bujalanceñas del casco histórico.

Tras la eucaristía celebrada en la Catedral de la Campiña, presidida por el párroco Francisco Roldán con el acompañamiento musical del Coro Parroquial y las Hermanas de la Fraternidad Reparadora, ha salido en procesión el Corpus Christi en la custodia del siglo XVIII de Damián de Castro, bajo templete de plata, llevada a costal por jóvenes bujalanceños. Ha estado acompañado por un cortejo formado por los niños de primera comunión, sus catequistas y padres, la alcaldesa Elena Alba y miembros del consistorio, representantes de las cofradías, Adoración Nocturna, numerosos fieles, con el acompañamiento musical de la banda de música Pedro Lavirgen y los cantos litúrgicos del Coro Parroquial y las Hermanas de la Fraternidad Reparadora.

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Calles engalanadas para el paso del Santísimo

El desfile ha discurrido por las calles del casco histórico, todas ellas engalanadas con colgaduras, con alfombras de serrín y sal, sobre todo en las calles Carmelitas, 28 de Febrero y Manuel Mantilla, y numerosos altares montados por cofradías y particulares, donde la custodia se ha detenido para que el párroco, Francisco Roldán, haya rezado ante ellos.