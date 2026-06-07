Todo preparado para el Gran Juego de la Oca de Los Pedroches: 68 equipos y un tablero de 2,5 kilómetros

La localidad cordobesa de Dos Torres se prepara un año más para convertirse, los días 31 de julio y 1 de agosto, en el tablero de El Gran Juego de la Oca de Los Pedroches, un evento multitudinario que en esta ocasión alcanza los 68 equipos --65 equipos inscritos, dos equipos invitados y un equipo inclusivo-- y que pasa de las 46 casillas habituales a un total de 50, incorporando una nueva zona de juego y aumentando el recorrido hasta 2,5 kilómetros.

Según informa la web del evento, consultada por Europa Press, en la edición de 2025 se dieron cita 65 equipos con un total de 585 jugadores, que, llegados de toda la geografía española, lanzaron los dados y recorrieron las casillas ubicadas a lo largo de la localidad usía para lograr el gran objetivo: ser los primeros en llegar al final. Además, la partida contó con cerca de 350 voluntarios que velaron por el buen desarrollo de la partida y unos 8.000 visitantes.

Un total de 65 equipos inscritos con 585 jugadores

Este año se celebra la decimotercera edición, que cuenta como principal novedad con la ampliación de la participación hasta los 68 equipos, la cifra más alta registrada desde el nacimiento de esta iniciativa. En concreto, el tablero estará integrado por 65 equipos inscritos, dos equipos invitados y un equipo inclusivo, reforzando así el compromiso de la organización con la accesibilidad y la integración.

El periodo de inscripción estará abierto hasta el próximo 10 de junio y los equipos podrán acceder al tablero a través de dos vías: el sistema de baremo, mediante la participación en diferentes retos virtuales organizados en redes sociales, y el tradicional sorteo, que completará las plazas disponibles.

Más casillas en una zona de juegos de 2,5 kilómetros

Otra de las novedades es la ampliación del tablero, que pasará de las 46 casillas habituales a un total de 50, incorporando una nueva zona de juego y aumentando el recorrido hasta 2,5 kilómetros. La competición crecerá también en número de desafíos, pasando de 33 a 36 pruebas, con una reorganización de diferentes espacios destinada a mejorar la logística del evento, agilizar el tránsito de los equipos y ofrecer una experiencia más dinámica tanto para los participantes como para el público.

El Juego de la Oca en Dos Torres, en una edición anterior. / Rafael Sánchez

La organización, encabezada por Dionisio Cuenca, presidente de la Asociación del Juego de la Oca de Dos Torres, ha destacado que estas modificaciones "responden al objetivo de seguir mejorando el desarrollo del juego sin perder la esencia" que ha convertido a la oca en "una de las actividades más reconocidas y multitudinarias de Los Pedroches".

Paquetes de inscripción

Otra de las novedades es la puesta en marcha de diferentes paquetes de inscripción. Los equipos podrán optar por la modalidad básica o combinar su participación con la adquisición anticipada de merchandising oficial de la 13ª edición, entre el que se incluyen artículos como vasos conmemorativos, mochilas o calcetines personalizados.

Asimismo, la organización modificará el sistema de avituallamiento. Por primera vez, cada equipo recibirá al inicio de la prueba un lote de productos de la comarca para consumir durante el recorrido. Esta medida permitirá mejorar la comodidad de los participantes y, al mismo tiempo, reforzar la promoción de la gastronomía de Los Pedroches, convirtiendo los productos locales en protagonistas activos del desarrollo del juego.

Homenaje al fallecido Juanlu Dorado

Cabe destacar que la 13ª edición de El Gran Juego de la Oca de Los Pedroches servirá también para rendir homenaje al fallecido Juanlu Dorado, colaborador estrechamente vinculado al crecimiento y consolidación de la imagen del evento durante los últimos años. Como muestra de reconocimiento a su aportación al proyecto, la organización ha decidido incorporar su figura a las camisetas oficiales que vestirán tanto los participantes como los voluntarios durante el desarrollo de la prueba.

Con estas novedades, El Gran Juego de la Oca de Los Pedroches afronta una nueva edición marcada por el crecimiento, la innovación y la consolidación de una iniciativa que, trece años después de su nacimiento, continúa reuniendo a cientos de personas y proyectando el nombre de Los Pedroches más allá de los límites de la comarca.