‘Un paseo por la villa’ transforma el casco histórico de Palma del Río

El Ayuntamiento de Palma del Río ha podido finalmente ejecutar "casi el 90%" del proyecto Un paseo por la villa, que ha transformado todo el entorno del conjunto histórico monumental de la ciudad, según ha informado la concejala de Cultura, Mari Ángeles Zamora. El consistorio tenía hasta el pasado 31 de mayo para certificar los 14 planes que forman parte del proyecto, dos de ellos todavía en ejecución y que asumirá el ayuntamiento con fondos propios. "Hemos pasado un año y medio muy duro, porque el proyecto estaba pensado para más de dos años y medio" y tardaron mucho en resolver, por lo que solo "teníamos 16 meses" para ejecutarlo, comentó la concejala. Existía un riesgo de quedarse sin subvención si no se ejecutaba el 60% del proyecto y «la alcaldesa decidió ejecutarla, pero además establecerla como prioridad», como explicó Zamora, recalcando que ha sido una apuesta firme desde el principio de Matilde Esteo.

El ayuntamiento invertirá unos 127.000 euros en financiar parte de la musealización de Caballerizas y el mirador de la muralla, los dos planes que no han podido terminar de ejecutarse por encontrarse fuera de plazo. Aun así, el ayuntamiento palmeño ha solicitado una prórroga al Gobierno de España por ser uno de los municipios más afectados por el temporal de lluvias en Andalucía, uno de los factores que ha retrasado el inicio de las obras.

Inversión y retrasos en patrimonio

Zamora ha explicado que los contratos menores salieron con celeridad, pero los grandes proyectos han encontrado obstáculos de todo tipo. Empezando por los permisos de la delegación de Cultura, porque se trata de patrimonio declarado Bien de Interés Cultural, licitaciones complejas, problemas con el personal contratado y las lluvias del pasado invierno han hecho que las obras en el conjunto histórico no comenzaran hasta el pasado mes de marzo. También el cambio de todas las luminarias a tecnología LED ha presentado problemas porque "la empresa agotó los plazos" y "estuvimos a punto de renunciar a ese proyecto, aunque la alcaldesa fue valiente porque eran 400.000 euros que no quería perder. Tiró para adelante y ahí está la iluminación", señaló.

De los 14 planes, la concejala se muestra muy satisfecha con la instalación de contenedores, la fuente de la plaza Mayor de Andalucía, la climatización de la antigua alhóndiga, la instalación de cargadores eléctricos, la limpieza de la muralla y el refugio climático creado en el cerro de la iglesia, tras la parroquia de La Asunción. Lo que queda por ejecutar saldrá de los fondos denominados Patrimonio Municipal del Suelo, es decir, "una bolsa que está ahí y que se va a dedicar a este asunto", ha expuesto Zamora.

Gestión de fondos y proyectos pendientes

"Además hemos pedido la subvención del 2% cultural, para restaurar el paño de muralla de la calle Rosales", que también pretende mejorarse desde el consistorio. Por lo tanto, de los 3 millones de euros iniciales, se recibirán 2.670.545,66 euros, donde también se contemplan las bajadas económicas propuestas por las empresas que han accedido a las licitaciones. Por lo que con esta cantidad, más lo que ejecutará el ayuntamiento, quedará el 100% del proyecto ejecutado.

Además del año de burocracia y las dificultades con la meteorología, Zamora confiesa haber tenido problemas con el personal contratado para el proyecto. El proyecto del mirador de la muralla se retrasó seis meses por tener un arquitecto que no avanzaba y que finalmente tuvo que ser sustituido. Finalmente, ninguno de los dos abordó el proyecto, sino que fue la arquitecta municipal, María Peinado, quien asumió de forma voluntaria el encargo para que el proyecto saliera adelante.

Gracias al plan de marketing preparado y la finalización de los remates en los proyectos de la muralla y el museo, el conjunto histórico monumental comenzará una nueva etapa. Con respecto a la musealización de caballerizas, Zamora destaca que el nuevo espacio dará un giro de 180 grados porque "contará con recreaciones en 3D interactivas y será otro concepto totalmente diferente, es un espectáculo". Las visitas se orientarán a familias de mediana edad fundamentalmente porque, según el estudio remitido por la empresa contratada, es el público visitante más indicado para la ciudad.

Turísticamente, Palma del Río está funcionando muy bien. Esta primavera se han registrado picos de "más de 200 visitantes un solo domingo" y se estudia, gracias al plan de marketing diseñado, comenzar las rutas turísticas de forma cronológica desde la Capilla de las Angustias y no desde la Plaza Mayor de Andalucía como solía hacerse hasta ahora.

Para desarrollar este proyecto, se ha realizado "una reunión a la semana" porque era prioritario para todos. La concejala ha querido agradecer especialmente la implicación del proyecto a Reyes Lopera, Alonso Santiago, Luis Vázquez y Rosa María García.

El proyecto Un paseo por la villa. El renacer del conjunto histórico de Palma del Río está financiado dentro del Programa de mejora de la competitividad y de dinamización del patrimonio histórico con uso turístico 2022, en el marco del Plan de recuperación, transformación y resiliencia.