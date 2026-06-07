Un informe municipal respalda la protección del Muro del Carmen en Lucena

La inclusión del Muro de la antigua Huerta del Carmen en el Catálogo Municipal de Bienes Protegidos de Lucena ha obtenido el aval técnico del arqueólogo municipal. Este elemento patrimonial, construido en el siglo XVII, carece hasta el momento de cualquier amparo administrativo pese a sus connotaciones patrimoniales. Actualmente, después de constantes pérdidas y eliminaciones de su estructura, sólo se conserva un 15% de la construcción original.

Ningún antecedente refleja iniciativas con la finalidad de salvaguardar legalmente este conjunto arquitectónico vinculado al desaparecido convento de la Orden de Carmelitas Descalzos de San José, germen de la actual iglesia de Nuestra Señora del Carmen. En el último Pleno, la corporación aprobaba por unanimidad una moción formulada por el grupo de Ciudadanos con la finalidad de revestir de una salvaguarda normativa a un legado tangible que, en estos momentos, contornea con dos sectores laterales el parque multiusos estrenado en el año 2021.

Uno de los acuerdos de la propuesta, complementada con enmiendas aportadas por el Partido Popular, consistía en solicitar los correspondientes dictámenes al arqueólogo municipal –ya concluido- e, igualmente, a la delegación territorial de Cultura.

En un completo documento, ilustrado con un extenso material fotográfico, Daniel Botella, arqueólogo municipal apela "al valor histórico" y ligado al entorno del Muro del Carmen. A modo de cuestión previa, puntualiza que, desde el área municipal de Patrimonio, "siempre estarán" en la defensa de referencias materiales de esta naturaleza.

Décadas de deterioro y pérdidas

Al ejecutar el plan parcial de este entorno del municipio, "se destruyeron partes de tramos del muro", lamenta Botella, y sucesivamente, la ejecución de viviendas, si así lo requerían los proyectos, ante la ausencia de custodia jurídica, han avanzado en la demolición de diferentes partes. De hecho, una de las premisas esgrimidas por Ciudadanos guarda relación con la futura ejecución de un parking subterráneo y sus consecuencias en este espacio.

Inicialmente, este Muro del Carmen, relata el arqueólogo municipal, configuraba "un rectángulo prácticamente perfecto" al unir la sacristía y el lateral del templo, entre el colegio Nuestra Señora del Carmen y la calle Cerro de San Cristóbal, situándose "la línea medianera" entre el centro educativo y el perímetro hacia el oeste. En definitiva, "un muro de estas características, si no se mantiene, se cae".

En el recorrido cronológico, sí constan reparaciones puntuales cuando fijaba el límite de la huerta de los frailes carmelitas y, más adelante, cuando pertenecía a la familia Mora y acusaba incidencias por terremotos u otros fenómenos atmosféricos. El Ayuntamiento asumió la titularidad de la superficie dotacional, en la transición de la década de los 90 del siglo pasado, al diseñarse el plan parcial. En 2019, el Consistorio concluyó una actuación de restauración y reparación tras un desplome parcial, registrado en 2018, a consecuencia de unas fuertes lluvias.

Pendiente del informe de Cultura

Por parte del Consistorio, han remitido un oficio a la Junta para que emita la delegación territorial el mencionado informe. La edil de Patrimonio, Charo Valverde, expone que "luego tendremos que valorar el tipo de protección que se le puede aplicar" y que, en todo caso, implicará una modificación del Plan General de Ordenación Urbana y la elaboración de una ficha técnica.