Indignación y rechazo en Priego de Córdoba por la entrada a la Fuente del Rey, protegida como BIC, de una concentración motera

La asociación de vecinos de la calle Río, Fuente del Rey y aledaños, de Priego de Córdoba, ha mostrado en su página de la red social de Facebook, “su profunda indignación y rechazo absoluto ante los hechos ocurridos este sábado durante el desarrollo de una concentración motera”.

Según indican en su comunicado, “con tremenda sorpresa, se autorizó y permitió la entrada y estacionamiento de motocicletas dentro del propio recinto de la Fuente del Rey”, un monumento emblemático que como recuerdan, “ostenta el título de Bien de Interés Cultural (BIC) desde 1985”. De ahí que reconocen no comprender, “cómo un espacio monumental protegido se convierte en un aparcamiento de vehículos a motor, con el consecuente peligro de manchas de aceite, combustibles y daños estructurales en el entorno”.

Unas promesas que "cayeron en saco roto"

En este sentido, la AA.VV. recuerda al ayuntamiento de Priego, que ya se les aseguró formalmente a los representantes de la asociación, “que este tipo de actos no volverían a ocurrir dentro del recinto y su entorno”, promesas que como apuntan, “ayer vimos que cayeron en saco roto”.

Igualmente, el colectivo vecinal hace constar en su comunicado que los estatutos por los que se rigen, recogen de forma explícita la obligatoriedad de, “conservar y preservar el patrimonio general existente y en particular el de los bienes de interés cultural", por lo que justifican que no pueden permitir que, desde el propio ayuntamiento, “se fomenten este tipo de actividades que dañan el patrimonio de nuestra ciudad”.

Denuncian el aparcamiento masivo de motocicletas en la calle Río

Así, entre los daños a los que hacen alusión, además de los que se han podido producir en el recinto monumental de la Fuente del Rey, apuntan a los generados por el aparcamiento masivo de motocicletas en la calle Río, algo que como denuncian, “vuelve a suponer un uso nocivo que atenta contra los delicados elementos artesanales de la remodelación inaugurada el pasado 1 de abril de 2023”, con posibles daños en elementos tan singulares como la memoria hídrica del agua, una franja de empedrado de chino cordobés de 50 cm de ancho, en el acerado derecho, con su línea sinuosa oscura que simboliza el discurrir del agua, así como en los 139 mascarones, ejecutados en empedrado blanco y negro a lo largo de las aceras que evocan los 139 caños de la monumental fuente.

Por otra parte, no pasan por alto que el peso de las motos de gran cilindrada, los caballitos y el trasiego constante sobre este pavimento artesanal, “ponen en grave riesgo el esfuerzo y la inversión pública que se hizo para embellecer esta calle”, considerando que actuaciones como denunciada, “suponen un golpe directo al turismo de nuestra ciudad, que se vende al mundo por la excelencia de su patrimonio, la belleza de sus rincones barrocos y la paz de su casco histórico”.

Una "destrucción por completo" de la "imagen turística de Priego"

Para la asociación de vecinos, actividades de este tipo, en pleno corazón monumental, “no solo dañan el patrimonio, sino que destruyen por completo la imagen turística de Priego”, añadiendo que ayer sábado, “decenas de visitantes que venían buscando la magia, el sonido del agua y la fotografía perfecta de la Fuente del Rey, se encontraron con un escenario ruidoso, lleno de humo y masificado de vehículos”, lo que como añade, “es un perjuicio enorme para la proyección de una ciudad que quiere un turismo de calidad”.

El comunicado concluye exigiendo al ayuntamiento de Priego, “el compromiso firme de que este tipo de actos no volverán a ocurrir”, sentenciando que el patrimonio de Priego, “no es un aparcamiento”.

Numerosas quejas por el intenso ruido

Junto a la Asociación de Vecinos de la calle Río, Fuente del Rey y aledaños, han sido numerosos los residentes en distintas calles del centro urbano de Priego los que han mostrado sus quejas por las molestias generadas por el intenso ruido que se produjo ayer durante los dos paseos programados en la concentración motera, así como el humo que se produjo con las bengalas en este caso en el paseo nocturno.

En relación al comunicado de la asociación vecinal, el alcalde de Priego, Juan Ramón Valdivia, en declaraciones a Diario CÓRDOBA, ha señalado que la autorización para sendos paseos por el casco urbano y el acceso a la Fuente del Rey, “estaba concedida”, añadiendo que si, como señalan los vecinos y puede observarse en las imágenes, “se ha superado el aforo de motocicletas en espacios protegidos como la Fuente del Rey, se tomarán medidas para futuras ediciones”.

Igualmente, Valdivia ha confirmado que, tras haber solicitado un informe sobre los posibles destrozos que, en su caso, se hubieran podido producir en alguno de los elementos patrimoniales señalados por la asociación de vecinos, “no hubo problema más allá del ruido generado por las motos”.