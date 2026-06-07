La festividad del Corpus Christi en Baena conmemora 300 años de su unión a la Archicofradía Minerva de Roma

La procesión del Corpus Christi ha recorrido este domingo las calles del casco histórico de Baena tras la celebración de la Eucaristía en Santa María la Mayor, acompañada por 21 hermandades y cerca de una veintena de altares instalados por colectivos y particulares.

Entre las novedades de este año destaca la recuperación de la disposición tradicional de los ángeles del paso sacramental, enriquecidos con campanas de plata donadas por el sacerdote Jesús Corredor, así como el estreno de tres casullas para las parroquias baenenses.

La celebración coincide además con el 300 aniversario de la bula que incorporó a la Hermandad del Corpus Christi a la Archicofradía de Minerva de Roma, recientemente restaurada y conservada desde ahora en la capilla de la corporación.