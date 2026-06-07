Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
MultipropietariosEn directo | León XIV, en EspañaJóvenes cordobesesAntonio JoséAccidente Avenida LibiaMoteros fuente de PriegoCCFEl pueblo más frescoBiogásAcude conduciendo al examen del cocheFallece Juan MorenoNocturna TrotacallesAntonio Blanco y Paola MelgarHostecorReina LetiziaIker ÁlvarezJoaquín Alberto NievaCrónica de la semanaCerro de la MercedOposiciones AyuntamientoMejor restaurante italianoProhibición baño La ColadaNarcotráfico PriegoQuioscos
instagramlinkedin

Custodia procesional

La festividad del Corpus Christi en Baena conmemora 300 años de su unión a la Archicofradía Minerva de Roma

La procesión del Corpus Christi en Baena recupera la tradicional disposición de los ángeles del paso sacramental, enriquecidos con nuevas donaciones

Salida del Corpus Christi en Baena.

Salida del Corpus Christi en Baena. / J. C. ROLDÁN

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Juan Carlos Roldán

Juan Carlos Roldán

Baena

La procesión del Corpus Christi ha recorrido este domingo las calles del casco histórico de Baena tras la celebración de la Eucaristía en Santa María la Mayor, acompañada por 21 hermandades y cerca de una veintena de altares instalados por colectivos y particulares.

Entre las novedades de este año destaca la recuperación de la disposición tradicional de los ángeles del paso sacramental, enriquecidos con campanas de plata donadas por el sacerdote Jesús Corredor, así como el estreno de tres casullas para las parroquias baenenses.

Noticias relacionadas y más

La celebración coincide además con el 300 aniversario de la bula que incorporó a la Hermandad del Corpus Christi a la Archicofradía de Minerva de Roma, recientemente restaurada y conservada desde ahora en la capilla de la corporación.  

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Cinco pueblos de Córdoba que parecen sacados de postal (y que merecen un viaje)
  2. Antonio Blanco y Paola Melgar, hija del ex del Córdoba CF Miguel Melgar, se dan el «sí, quiero» ante el patrón de Montalbán y lo celebran en Écija
  3. Comienzan los trabajos de excavación para la restauración de la Torre del Reloj de la antigua alcazaba de Iznájar
  4. La nueva receta de Fuente Obejuna frente a la despoblación: 'No necesitamos vivienda nueva sino reformar la que hay
  5. La Aemet advierte de un nuevo fenómeno atmosférico: qué son los terrales y cómo afectarán hoy a Córdoba
  6. Lucena, epicentro de una red internacional de contrabando de tabaco: desde una fábrica se enviaban millones de cigarros a toda Europa
  7. Más de 200 establecimientos se suman a la Noche Mágica de Lucena con promociones únicas, descuentos especiales, música y pasacalles
  8. ¿Y ahora qué? Las plantas de biogás de Córdoba, entre el apoyo de la Junta y el Estado y el rechazo de los ayuntamientos

Puente Genil vuelve a engrandecer la solemnidad del Corpus Christi con una multitudinaria procesión eucarística

Puente Genil vuelve a engrandecer la solemnidad del Corpus Christi con una multitudinaria procesión eucarística

La procesión del Corpus Christi de Bujalance luce la custodia del siglo XVIII

La procesión del Corpus Christi de Bujalance luce la custodia del siglo XVIII

El Corpus Christi culmina su festividad en Lucena entre centenares de niños de Primera Comunión

El Corpus Christi culmina su festividad en Lucena entre centenares de niños de Primera Comunión

La festividad del Corpus Christi en Baena conmemora 300 años de su unión a la Archicofradía Minerva de Roma

La festividad del Corpus Christi en Baena conmemora 300 años de su unión a la Archicofradía Minerva de Roma

‘Un paseo por la villa’ transforma el casco histórico de Palma del Río

Indignación y rechazo en Priego por la entrada de una concentración motera a la Fuente del Rey, protegida como BIC

Todo preparado para el Gran Juego de la Oca de Los Pedroches: 68 equipos y un tablero de 2,5 kilómetros

Todo preparado para el Gran Juego de la Oca de Los Pedroches: 68 equipos y un tablero de 2,5 kilómetros

Cinco centros cordobeses, inmersos en proyectos de emprendimiento en FP

Cinco centros cordobeses, inmersos en proyectos de emprendimiento en FP
Tracking Pixel Contents