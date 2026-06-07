Custodia procesional
El Corpus recorre las calles de Cabra
La procesión se inició en la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción y Ángeles, acompañada por la Banda de Música de la localidad egabrense
El Corpus volvió a celebrarse en Cabra en una jornada que se vivió con fervor y sol. Tras la función religiosa oficiada por Emiliano Nguema y concelebrada con los distintos párrocos de la ciudad con el acompañamiento musical a cargo de la Schola Cantorum Egabrense, a las 10:30 de este domingo horas salía en procesión por las calles egabrenses desde la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción y Ángeles, el Corpus Christi, con el acompañamiento musical de la Banda de Música de Cabra.
Primera Comunión
Una vuelta a las calles un año más en donde de nuevo fueron también protagonistas en su cortejo, aquellos niños que en las últimas semanas celebraron su Primera Comunión y que permitió disfrutar a los fieles de la custodia procesional del Corpus, obra de Pedro Sánchez de Luque considerado como "el mejor representante del estilo purista en Córdoba" y que fue realizada entre los años 1621 y 1626.
Previamente a la procesión se celebraba el Triduo a Jesús Sacramentado del jueves 4 al sábado 6 de junio en la mencionada parroquia, organizado por la misma cofradía.
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