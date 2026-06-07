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Custodia procesional

El Corpus recorre las calles de Cabra

La procesión se inició en la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción y Ángeles, acompañada por la Banda de Música de la localidad egabrense

Imagen de la procesión del Corpus Christi, este domingo, en las calles de Cabra.

Imagen de la procesión del Corpus Christi, este domingo, en las calles de Cabra. / J. MORENO

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José Moreno

José Moreno

Cabra

El Corpus volvió a celebrarse en Cabra en una jornada que se vivió con fervor y sol. Tras la función religiosa oficiada por Emiliano Nguema y concelebrada con los distintos párrocos de la ciudad con el acompañamiento musical a cargo de la Schola Cantorum Egabrense, a las 10:30 de este domingo horas salía en procesión por las calles egabrenses desde la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción y Ángeles, el Corpus Christi, con el acompañamiento musical de la Banda de Música de Cabra.

Primera Comunión

Una vuelta a las calles un año más en donde de nuevo fueron también protagonistas en su cortejo, aquellos niños que en las últimas semanas celebraron su Primera Comunión y que permitió disfrutar a los fieles de la custodia procesional del Corpus, obra de Pedro Sánchez de Luque considerado como "el mejor representante del estilo purista en Córdoba" y que fue realizada entre los años 1621 y 1626.

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Momento de la procesión del Corpus Christi por las calles de Cabra.

Momento de la procesión del Corpus Christi por las calles de Cabra. / J. MORENO

Previamente a la procesión se celebraba el Triduo a Jesús Sacramentado del jueves 4 al sábado 6 de junio en la mencionada parroquia, organizado por la misma cofradía.

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