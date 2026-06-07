Procesión
El Corpus llena de color, alfombras y altares las calles de Los Pedroches
Pozoblanco, Añora y El Viso protagonizan una jornada marcada por la tradición, la participación vecinal y el engalanamiento de las calles
Los municipios de la comarca de Los Pedroches han celebrado este domingo la festividad del Corpus Christi con distintas procesiones que han vuelto a reunir a vecinos y fieles en torno al Santísimo Sacramento.
Pozoblanco, alfombras y altares
Las calles de Pozoblanco se han llenado de alfombras y altares para la tradicional procesión del Corpus, aunque ya desde la jornada del sábado se respiraba la llegada de esta cita con algunos elementos decorativos ya instalados en algunas vías de la localidad, gracias al trabajo de la vecindad de las calles por donde transcurrió la comitiva. La procesión ha contado con la participación de los niños y niñas que este año han recibido su primera comunión.
Añora, tradición y color
Añora ha celebrado la procesión del Corpus Christi, en una jornada marcada por la tradición, la devoción y el color de las alfombras que han adornado las calles noriegas.
El Viso, engalanamiento vecinal
Por su parte, los vecinos de El Viso han engalanado las calles del recorrido con altares para recibir la procesión del Corpus Christi Una muestra más del cariño y la devoción que este pueblo tiene por sus tradiciones.
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