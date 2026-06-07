El Corpus Christi culmina su festividad en Lucena entre centenares de niños de Primera Comunión

El centro histórico de Lucena ha delimitado nuevamente el recorrido vespertino de la procesión del Corpus Christi. Superadas las 20:00 horas, ha empezado la procesión gloriosa de Jesús Sacramentado, entre cantos de alabanza y llamativos altares emplazados en templos sagrados y en casas particulares.

En la iglesia de San Mateo Apóstol

Previamente, la iglesia parroquial de San Mateo Apóstol ha congregado, después del triduo desarrollado desde el jueves, una misa unitaria en la localidad, a las 19:00 horas, oficiada por el párroco, Jesús María Moriana, y concelebrada por diferentes sacerdotes de la localidad, con la intervención de la Coral Lucentina. Unos 400 niños de Primera Comunión, representantes de hermandades y cofradías, otras instituciones locales y la corporación municipal han participado en la celebración litúrgica y el culto externo.

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La Cofradía del Santísimo Sacramento ha permanecido aguardando el beneplácito eclesial definitivo para adelantar al tramo de mañana esta procesión e, igualmente, ha proyectado la restauración de la carroza que transporta el magistral templete barroco del siglo XVII.