Córdoba sigue lejos de los 40 grados, aunque la Aemet avisa: tendremos "temperaturas por encima de lo normal para la época"

Córdoba sigue lejos de los 40 grados, esos que sorprendieron e inquietaron en la parte final del mes de mayo, y que hicieron de la Feria un tormento climático en las horas centrales de la tarde. Ayer sábado, las máximas no llegaron a los 35 grados, en una tónica, la de los 34-36º, que se repite en las últimas jornadas. Esta pasada madrugada, el termómetro se ha quedado en los 15,2º antes de comenzar la subida, que no será espectacular.

De todas formas, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha avisado en una publicación en su perfil en la red social X, antes Twitter, de unas temperaturas "por encima de lo normal para la época" hoy domingo, 7 de junio. Además, el día ha comenzado con "nubosidad de tipo bajo" en el Alborán y el estrecho de Gibraltar. Con el rabillo del ojo, podemos observar que el pronóstico por días del instituto oficial eleva las máximas hasta los 38 grados en la parte central de la próxima semana, aunque habrá que aguardar a que se vayan acercando las fechas para confirmarlo.

Así las cosas, nos centramos en el pronóstico de la Aemet hoy domingo, 7 de junio, en Córdoba y provincia. Tendremos cielos poco nubosos o despejados con intervalos de nubes altas y nubosidad de evolución en Sierra Morena. Temperaturas en ligero ascenso. Vientos flojos variables con intervalos moderados del suroeste por la tarde.

El tiempo en Córdoba. / Aemet

¿Cuánto calor hará esta tarde en Córdoba y provincia?

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 15º y 36º, en Lucena entre 17º y 32º, en Pozoblanco entre 15º y 34º, y en Priego de Córdoba entre 16º y 32º.

Variación de temperaturas durante el fin de semana. / X / @AEMET_Andalucia

El tiempo este lunes

Mañana lunes, 8 de junio, la Aemet prevé en Córdoba y provincia cielos poco nubosos o despejados. Temperaturas sin cambios, localmente mínimas en ascenso. Vientos flojos variables, predominando la componente oeste.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 17º y 37º, en Lucena entre 18º y 33º, en Pozoblanco entre 17º y 35º, y en Priego de Córdoba entre 17º y 32º.