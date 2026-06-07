Este es el pueblo más fresco de Córdoba en verano: el refugio serrano donde el calor da una tregua

Año tras año se repite la misma noticia: Córdoba, y más concretamente los municipios de Montoro y La Rambla, protagonizan los titulares con los récords de temperatura en un verano sofocante en el que las olas de calor, cada vez más frecuentes y de mayor duración, están a la orden del día.

Es por todos sabido que la provincia de Córdoba es una de las zonas más cálidas de España. Los datos climáticos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) muestran que los veranos son cada vez más extremos y que las temperaturas medias han aumentado de forma notable en los últimos años. Las marcas propias de la época estival se adelantan a finales de mayo y el calor se prolonga hasta bien entrado octubre, ya en pleno otoño.

Sin embargo, la geografía sigue marcando diferencias incluso dentro de esta provincia, conocida, con permiso de Écija (Sevilla) como una de las sartenes de España. La altitud, la masa forestal y la ubicación en plena Sierra Morena permiten que algunos municipios registren temperaturas sensiblemente más suaves que las del valle del Guadalquivir.

Cuando los termómetros de la capital cordobesa se acercan a los 40 grados y las noches tropicales se convierten en rutina, hay un rincón de la provincia donde el verano se vive de otra manera. Entre dehesas, encinares y montes de Sierra Morena se encuentra uno de los grandes refugios climáticos de Córdoba: Cardeña.

Ayuntamiento de Cardeña / EUROPA PRESS

¿Por qué Cardeña es uno de los pueblos más frescos de Córdoba?

Situado a unos 700 metros de altitud y rodeado por el Parque Natural de Cardeña-Montoro, este municipio del noreste cordobés disfruta de unas condiciones muy distintas a las de la capital.

Mientras Córdoba ciudad suele encadenar jornadas por encima de los 40 grados durante las olas de calor, en Cardeña las máximas suelen ser varios grados inferiores y, sobre todo, las noches son mucho más llevaderas gracias a la altitud y al entorno forestal. La diferencia se aprecia especialmente al amanecer y durante la madrugada, cuando el aire serrano permite descansar mejor.

No es casualidad que muchos cordobeses consideren históricamente esta zona como uno de los "aires acondicionados naturales" de la provincia.

Parque Natural Sierra Cardeña Montoro / TURISMO LOS PEDROCHES

Un verano entre encinas, ciervos y cielos estrellados

Pero la temperatura no es el único atractivo de esta localidad en verano. Cardeña ofrece una imagen muy distinta a la que suele asociarse con el verano cordobés. Aquí predominan las dehesas, los bosques mediterráneos y una de las mayores poblaciones de ciervo ibérico de Andalucía. Durante los meses estivales es posible recorrer senderos bajo sombra, disfrutar de observatorios de fauna y descubrir algunos de los paisajes mejor conservados de Sierra Morena.

Además, la menor contaminación lumínica convierte la zona en un destino ideal para contemplar las estrellas durante las noches de verano.

Actividad de astronomía en Cardeña / AYUNTAMIENTO DE CARDEÑA

El contraste térmico con la capital

La comparación resulta llamativa. Córdoba capital registra algunas de las temperaturas más elevadas de Europa occidental durante el verano. Las máximas medias estivales superan ampliamente los 35 grados y las olas de calor son cada vez más frecuentes, con marcas que rebasan los 45º en las jornadas más crudas.

Un termómetro urbano marca 46 grados en Córdoba el verano pasado. / A. J. GONZÁLEZ

Frente a ello, municipios serranos como Cardeña o algunas localidades del Valle de los Pedroches suelen mantenerse entre los lugares más frescos de la provincia gracias a su altitud y ubicación geográfica.

Según datos de la Aemet, correspondientes a 2024, en el mes de junio la temperatura media fue de 21,8º, con una máxima media de 28,1º y una mínima de 15,6º. En el mes de julio, la temperatura media se eleva a 27,8º, con máximas de 35,4º y mínima de 19,6º. Y en agosto, la temperatura media es de 28,3º, con 36º de máxima y 20,4º de mínima.