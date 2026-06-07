El Consorcio de Prevención y Extinción de Incendios de la Diputación participa en la Asamblea Europea de Servicios de Bomberos
Antonio Martín, delegado de Protección Civil y presidente del Consorcio, ha participado en representación de la Asociación de Consorcios y Servicios de Bomberos de España (Conbé)
El delegado de Protección Civil de la Diputación de Córdoba, Antonio Martín, ha participado, en representación de la Asociación de Consorcios y Servicios de Bomberos de España (Conbé), en la primera Asamblea Europea de Servicios de Bomberos, cita que ha tenido lugar en el marco de la feria Intershutz que se desarrolla en Hannover (Alemania) hasta el 6 de junio.
Primera asamblea europea
Esta primera asamblea europea está organiza por la European Summit of Firefighters, de la que Conbé es miembro, y en ella el también presidente del Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios de la Diputación ha participado junto al gerente del Servicio de Emergencias de Gran Canaria, Emilio Duch.
Martín ha resaltado que “la importancia de estar en esta cita internacional del sector, a la que acudimos en representación de consorcios y servicios de bomberos de toda España, radica en que podemos intercambiar conocimientos y experiencias, unificar criterios, fomentar la coordinación entre servicios e impulsar mejoras en materia de financiación, legislación y respuesta conjunta ante emergencias”.
Tanto el responsable del Consorcio Provincial de Bomberos de la Diputación como el de Gran Canaria han participado en esta feria junto a representantes de una veintena de países de la Unión Europea. Intershutz es uno de los principales eventos internacionales para profesionales y organizaciones que trabajan en los ámbitos de la gestión de emergencias, la protección contra incendios, riesgos y la seguridad pública. Cuenta con un programa repleto de expositores, demostraciones en directo, conferencias técnicas y sesiones de formación.
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