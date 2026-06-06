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Guardia Civil

Tres detenidos, 45 gramos de cocaína y heroína, metadona y cinco televisores: el golpe contra el narcotráfico de la Guardia Civil en Priego de Córdoba

También se han intervenido 15 teléfonos móviles, varias armas blancas y tres armas de fuego simuladas

La Guardia Civil requisa en Priego de Córdoba drogas, dinero, tablets, televisores, armas blancas y de fuego simuladas

La Guardia Civil requisa en Priego de Córdoba drogas, dinero, tablets, televisores, armas blancas y de fuego simuladas

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La Guardia Civil requisa en Priego de Córdoba drogas, dinero, tablets, televisores, armas blancas y de fuego simuladas / CÓRDOBA

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José A. Pérez Lunar

José A. Pérez Lunar

Córdoba

La Guardia Civil, a través del grupo de unidad de seguridad ciudadana de la Comandancia de Córdoba, así como con personal de la compañía de Lucena y del puesto principal de Priego de Córdoba, ha detenido a tres personas en la localidad prieguense, acusadas de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas, según informa este cuerpo en una nota de prensa.

En la operación, se ha desmantelado un punto de venta de drogas "muy activo" en Priego y se han requisado más de 45 gramos de cocaína y heroína, 150 gramos de marihuana, pastillas de MDMA y metadona, dinero, dos tablets y cinco televisores. También han sido intervenidos 15 teléfonos móviles, varias armas blancas y tres armas de fuego simuladas que, en realidad, funcionan con aire comprimido.

Un punto de venta de drogas muy asiduo

La actuación, coordinada por el puesto del instituto armado en Priego de Córdoba, permitió localizar un punto de venta de drogas al que "acudían personas vinculadas con el mundo de las drogas". Ante las sospechas, los guardias civiles registraron el inmueble, "sobre el cual tenían indicios suficientes de la existencia de menudeo de drogas".

La Guardia Civil requisa en Priego de Córdoba drogas, dinero, tablets, televisores, armas blanca y de fuego simuladas

Droga intervenida en la operación contra el narcotráfico de la Guardia Civil, en Priego de Córdoba. / CÓRDOBA

Tras este registro, se procedió a la detención de tres personas y a la intervención de todo el material ya explicado. Los agentes estudian "numerosos objetos", entre ellos "algunos pequeños electrodomésticos y herramientas", por si pudieran estar vinculados a "hechos delictivos".

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Los tres detenidos, la droga intervenida y las diligencias instruidas han sido puestas a disposición judicial.

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