Palma del Río celebra unas jornadas jurídicas con el foco en las herencias y derechos vacacionales

Este sábado se han celebrado en Palma del Río las cuartas Jornadas Jurídicas, que contaron con la participación del consejero de Justicia en funciones, José Antonio Nieto.

En la inauguración, como representante del gobierno local ha estado la concejala Rosa María Canovaca, quien ha indicado que las jornadas pretenden "acercar la administración de Justicia a la ciudadanía". El presidente de la Asociación de empresarios EMPA, José Ramón Ruger, ha explicado que "no venimos solamente escuchar ponencias, venimos a aprender, reflexionar, y acercarnos más a profesionales que dedican su vida a interpretar unas normas que afectan directamente a nuestro día a día".

El consejero de Justicia en funciones, José Antonio Nieto, ha admitido que "uno de los problemas más serios que tenemos en la Justicia es el tiempo que se tarda en resolver los conflictos". También ha comentado que "es necesario recuperar la confianza de la ciudadanía en todos los que contribuimos a crear ese sistema público de Justicia". El consejero también ha hablado de la nueva Oficina Municipal de Justicia que se va a abrir en Palma del Río, anunciando que "ya se están licitando los dispositivos digitales" para esta oficina, "se está trabajando en la formación de los funcionarios y en la coordinación con los juzgados de Posadas". También se ha referido al plan de infraestructuras judiciales que se ha tenido que instaurar para modernizar todos los espacios judiciales y que tiene "una previsión de gastos de 1.500 millones de euros hasta 2030".

Empresa familiar, herencias y derechos vacacionales

El magistrado de la Audiencia Provincial de Córdoba, Fernando Caballero, ha dirigido estas jornadas pensadas para el público general y donde también se ha hablado de empresa familiar ya que la asociación de empresarios EMPA es uno de los organizadores del evento.

Por su parte, Pedro Roque Villamor Montoro, presidente de la sección primera de la Audiencia Provincial de Córdoba, ha planteado una ponencia sobre las herencias, cómo ordenar nuestro patrimonio o incluso cómo ordenar las empresas familiares para la sucesión natural. El jurista ha hecho mención a la legítima, la posibilidad de desheredar a los hijos, cómo se puede incorporar el patrimonio de una empresa a una sucesión hereditaria y otras cuestiones que han preguntado los asistentes.

En segundo lugar ha intervenido Manuel Millán Padilla, que es el letrado director del Servicio Común de la Audiencia Provincial de Córdoba. Millán Padilla es la persona que representa a los letrados de la Administración de Justicia, además de ser el encargado de explicar cómo funcionará la nueva Oficina Municipal de Justicia de Palma. El último de los temas tratados ha sido sobre los derechos de los veraneantes frente a imprevistos. "Se acerca el verano y es muy habitual que cuando uno trata de disfrutar sus vacaciones, se encuentre con situaciones desagradables".