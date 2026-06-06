Del origen de Marco Aurelio a la fotografía histórica de Robert Capa: la sorprendente historia de este pueblo de Córdoba

Un emperador romano, un fotógrafo en medio de la guerra y un pequeño pueblo andaluz como escenario común. Imagínese un lugar donde el eco del Roma todavía resuena entre sus calles, y donde, siglos después, una cámara capturó uno de los instantes más impactantes de la historia contemporánea. Ese lugar existe, y está en Córdoba.

En Espejo, la historia traza un hilo inesperado que conecta la época de Marco Aurelio con una de las imágenes más famosas jamás tomadas por Robert Capa durante la Guerra Civil Española. Un cruce improbable que convierte a este pueblo en mucho más que un destino rural.

Espejo, un pueblo de raíces romanas

La ciudad ibero-turdetana de Ucubi fue el origen de Espejo. Más tarde, en el año 45 a. C. Julio César le concedió el título de colonia romana, bajo el nombre de Claritas Iulia Ucubi. Cuando pasó a dominio visigodo, evolucionó a Alcalat. El topónimo, de origen árabe, hacía referencia a la fortaleza alrededor de la cual se asentó la población. El tiempo hizo que aquel territorio quedara despoblado y convertido en una heredad particular. Sin embargo, eso no borró su glorioso pasado.

Espejo, en una vista panorámica. / CASAVI

Espejo fue cuna de una de las familias más destacadas del Imperio Romano. Marco Aurelio, de la dinastía de los Antoninos, fue el último de los denominados cinco buenos emperadores y su abuelo nació en Ucubi, aunque acabara sus días en Roma. Allí, mantuvo una intensa vida política y poseyó una casa en el monte Celio, junto al templo Laterano, donde años después nacería el emperador estoico. Marco Aurelio era hijo de Anio Vero y Domicia Lucilla.

Robert Capa y la fotografía que dio la vuelta al mundo

Hoy, pasear por Espejo es recorrer capas de historia: un castillo del siglo XIII, templos medievales, su trazado urbano elevado y restos que evocan su pasado antiguo. Siglos después, este mismo entorno sería testigo de otro episodio histórico clave como fue la Guerra Civil española. En 1936, los campos cercanos a Espejo y otros pueblos cordobeses se convirtieron en escenario de enfrentamientos. Fue en este contexto donde el nombre de Robert Capa entró en la historia.

El fotógrafo húngaro capturó una de las imágenes más icónicas del siglo XX: Muerte de un miliciano. Esta fotografía, tomada en los primeros meses de la guerra, muestra el instante exacto en que un combatiente es abatido. Durante décadas, ha sido objeto de debate, entre otras cosas por su localización exacta.

'Muerte de un miliciano' en Espejo. / Córdoba

Un territorio marcado por la historia

Lo que hace especial a Espejo y su entorno no es solo un episodio aislado, sino la superposición de épocas: la herencia romana, la influencia medieval, los conflictos modernos.

Espejo no es solo un pueblo más, es un lugar donde la historia se entrelaza de forma inesperada, desde el eco del Imperio romano y la figura de Marco Aurelio hasta la crudeza de la Guerra Civil capturada por Robert Capa. Un rincón aparentemente tranquilo que, en realidad, guarda siglos de relatos que siguen despertando curiosidad.