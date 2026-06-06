La Junta de Andalucía prohíbe el baño en La Colada por la presencia de "cianobacterias" potencialmente tóxicas

La Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias ha decretado la prohibición del baño en la presa de La Colada, en El Viso (Córdoba), tras detectarse "cianobacterias" potencialmente tóxicas, y en la playa de Levante de La Línea de la Concepción (Cádiz) por la presencia de vertidos puntuales de aguas residuales.

Estas dos prohibiciones conforman las principales excepciones del informe autonómico sobre el estado del litoral de la segunda quincena de mayo.

Calidad sanitaria de las aguas andaluzas

A pesar de estas incidencias, el estado general de las aguas andaluzas se encuentra dentro de los límites de calidad sanitaria, conclusión extraída tras la realización de 368 análisis microbiológicos por parte de la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica.

Según ha informado este sábado la Junta, el informe se enmarca en el Programa de Vigilancia Sanitaria de Aguas de Baño, que también ha detectado una incidencia por la rotura de un emisario que ha afectado a las playas malagueñas de Guadalmar y Campo de Golf, ante la que el Ayuntamiento de Málaga ya ha adoptado medidas para garantizar la seguridad de los bañistas.

Temporada de baño en Andalucía

La temporada de baño en Andalucía comenzó el 1 de junio y finalizará el 30 de septiembre, aunque existen 17 zonas continentales de temporada corta que iniciarán su periodo de baño el próximo 1 de julio.

Bañistas en La Colada, en imagen de archivo. / Rafa Sánchez

En este arranque, Salud Pública ha vigilado 368 puntos de muestreo correspondientes a 287 zonas de baño con temporada habitual: 278 marítimas censadas, con 359 puntos de muestreo, y nueve zonas continentales con temporada completa.

Por provincias, en Almería se han realizado 91 muestreos en otros tantos puntos censados, repartidos en 78 zonas de baño de 14 municipios; en Cádiz, 79 puntos en 58 zonas de 16 municipios; en Granada, 38 puntos en 30 zonas de diez municipios; en Huelva, 50 puntos en 25 zonas de nueve municipios; y en Málaga, 101 puntos en 87 zonas de 14 municipios.

Muestreos en aguas continentales

En aguas continentales, los muestreos se han efectuado en la Balsa Cela, en Lúcar (Almería); los embalses granadinos de Cubillas, en Albolote; Bermejales, en Arenas del Rey; Negratín, en Cuevas del Campo; y el Manantial de Fuencaliente, en Huéscar y Orce.

También se han analizado el embalse de La Breña II, en Almodóvar del Río (Córdoba); la presa de La Colada, en El Viso; y la Ribera del Huéznar, en San Nicolás del Puerto (Sevilla).

En La Colada, la prohibición del baño se mantendrá hasta que la Confederación Hidrográfica del Guadiana confirme niveles por debajo del riesgo sanitario.

Varias personas se dan un chapuzón en La Colada, en imagen de archivo, puesto que este año ha sido cerrada al baño. / Rafa Sánchez

Este año se ha dado de alta una nueva zona de baño continental en Faraján (Málaga) y se han añadido o modificado puntos de muestreo en las playas de Guadalmansa y Galera Dorada, en Estepona, y Los Monteros, en Marbella.

Controles sanitarios hasta septiembre

Las muestras analizadas comprueban parámetros exigidos por la normativa, como aspectos macroscópicos, transparencia, color, aceites minerales, espumas persistentes, sólidos flotantes, restos orgánicos y otros residuos de interés sanitario.

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Salud Pública emitirá informes quincenales sobre la calidad sanitaria de las aguas, con indicación de aptitud, recomendaciones o prohibiciones de baño, hasta el final de la temporada el 30 de septiembre.