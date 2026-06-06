Investigadores de la UCO desvelan las oportunidades del patrimonio etnológico de Los Pedroches

El encuentro Almaciguero: sembrando saberes que se ha celebrado este sábado en el Centro de Interpretación de la Arquitectura Popular de Dos Torres ha permitido difundir las posibilidades que el patrimonio supone para Los Pedroches, en base al trabajo de un grupo de profesores e investigadores de la Universidad de Córdoba (UCO).

Uno de ellos es Ignacio Alcalde, doctor en Antropología, que ha destacado que este proyecto, financiado por la Consejería de Cultura, persigue acompañar y aconsejar desde los saberes académicos a las iniciativas que hay en el propio territorio en relación con el patrimonio.

Alcalde ha indicado que "pese a que se identifique patrimonio etnológico con lo que puede haber en un museo, en realidad es una herramienta política, económica, de fijación de la población, de desarrollo o de identidad local". Ignacio Alcalde ha asegurado que "me gusta decir que somos como misioneros del patrimonio etnológico, que vamos explicando que las oportunidades son mucho mayores a las de hacer un mero registro de tradiciones" y ha subrayado que Los Pedroches tiene particularidades desde el punto de vista patrimonial "y además hay personas y colectivos interesados en impulsarlas".

Ricardo Luque, doctor en Geografía de la UCO ha explicado que han ido surgiendo iniciativas como la del estudio geográfico e histórico y difusión del patrimonio textil en la zona, sobre búsqueda de imágenes de la comarca desde finales del siglo XIX hasta mediados del XX "para reconocer los paisajes agrarios y urbanos de cada momento" y otra sobre transmisión de fuentes orales sobre la elaboración de quesos con leche de oveja.

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Ignacio Alcalde ha avanzado que la UCO quiere estar cerca de la provincia y de sus inquietudes.