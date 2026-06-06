Educación
Fuente Carreteros reclama obras urgentes en el colegio Blas Infante y estudia cerrar las pistas polideportivas
El alcalde insta a la Junta a que libere una partida y asuma su responsabilidad
El Ayuntamiento de Fuente Carreteros ha elevado una reclamación de máxima urgencia ante la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo de la Junta de Andalucía para exigir la reparación inmediata de las pistas polideportivas del CEIP Blas Infante. Un espacio que, según los últimos informes técnicos, presenta un avanzado estado de deterioro con socavones, grietas y desniveles estructurales que comprometen gravemente la integridad física de los escolares.
Las peticiones institucionales no son nuevas. El Consistorio acumula escritos de reclamación desde hace años. A pesar de que la administración autonómica tiene la actuación contemplada en sus planes técnicos y de planificación desde el año 2019 -reconociendo implícitamente su responsabilidad en la obra-, la realidad es que sigue sin dotarla de las partidas económicas necesarias para la ejecución material de las obras.
Plantean cerrar las pistas deportivas
Esta parálisis presupuestaria ha llevado al Ayuntamiento a plantearse seriamente el cierre total al uso público de las pistas deportivas para evitar un accidente real e inminente durante las actividades recreativas y docentes. La reclamación municipal no es un reproche político, sino que se sustenta sobre un sólido marco competencial.
Alberto Ruiz, alcalde de Fuente Carreteros, asegura que "mientras el Ayuntamiento y la Diputación multiplican las inversiones en el interior, accesos y climatización del colegio para proteger a los niños y niñas, la Junta de Andalucía mantiene congelados los fondos desde 2019 para la pista deportiva, forzando a estudiar su cierre".
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