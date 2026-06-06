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El tiempo

Córdoba, entre una noche de sábanas y una tarde de ventilador: así comenzará el fin de semana según la Aemet

Esta es la previsión meteorológica de la Agencia Estatal de Meteorología en la capital y en la provincia

Turistas pasean por la zona de la Puerta del Puente, junto a la Mezquita-Catedral.

Turistas pasean por la zona de la Puerta del Puente, junto a la Mezquita-Catedral. / A. J. González

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Tomás Moreno

Córdoba

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) acaba de actualizar su pronóstico del tiempo para este fin de semana que recién comienza, y lo ha hecho con una importante novedad en el viento que, no obstante, no afectará a Córdoba y provincia. Volverá el "levante en superficie", con una entrada de rachas del este por el mar de Alborán. Además, las temperaturas subirán en las próximas horas y podrían producirse algunos chubascos dispersos en las sierras orientales de Andalucía.

De todos modos, en lo que viene siendo el tiempo en Córdoba, la subida de las temperaturas no será muy importante. Al menos, de momento. De hecho, esta pasada madrugada el termómetro ha registrado una mínima de 12,1 grados en la estación que la Aemet tiene en el aeropuerto de Córdoba. Tras una noche de sábanas para resguardarse del fresquito, esta próxima tarde será de ventiladores, pero no de aire acondicionado. Aunque, por supuesto, los más calurosos podrán tirar del genial invento si así lo precisan. Las máximas no deben superar los 34º en la parte central de la tarde.

En todo caso, centrándonos en el pronóstico de la Aemet para Córdoba hoy sábado, 6 de junio, tendremos cielos poco nubosos, con intervalos de nubes altas. Temperaturas en ligero ascenso o sin cambios. Vientos flojos variables.

¿Cuánto calor hará esta tarde en Córdoba y provincia?

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 14º y 34º, en Lucena entre 16º y 31º, en Pozoblanco entre 14º y 31º, y en Priego de Córdoba entre 15º y 31º.

El tiempo en Córdoba.

El tiempo en Córdoba. / Aemet

El tiempo este domingo

Mañana domingo, 7 de junio, la Aemet prevé en Córdoba y provincia cielos poco nubosos o despejados con intervalos de nubes altas. Temperaturas en ligero ascenso. Vientos flojos variables con intervalos moderados de componente oeste por la tarde.

Noticias relacionadas y más

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 16º y 36º, en Lucena entre 17º y 32º, en Pozoblanco entre 15º y 34º, y en Priego de Córdoba entre 17º y 32º.

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