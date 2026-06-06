Antonio Blanco y Paola Melgar, hija del ex del Córdoba CF Miguel Melgar, se dan el «sí, quiero» ante el patrón de Montalbán y lo celebran en Écija

La localidad de Montalbán de Córdoba se vistió de gala este viernes para celebrar el enlace de uno de sus vecinos más ilustres y queridos. El futbolista Antonio Blanco, actual centrocampista del Deportivo Alavés, y Paola Melgar, hija de Miguel Melgar, sellaron su amor en una emotiva ceremonia religiosa que tuvo lugar en la Iglesia de Nuestro Padre Jesús del Calvario, un escenario con un profundo significado para el jugador al albergar la venerada imagen del Santo Cristo, patrón del municipio. Los padrinos fueron el padre de la novia, Miguel, y la madre del novio, Lola Conde.

El acontecimiento generó un enorme revuelo y una gran expectación en la localidad de la Campiña Sur. Cientos de vecinos y curiosos se congregaron en los alrededores del templo para arropar a la pareja y ver de cerca al desfile de rostros conocidos que acudieron a la cita. El novio, mostrando una vez más el orgullo por sus raíces, llegó saludando con cariño a sus paisanos, mientras que la novia deslumbró a los asistentes a su llegada al altar.

La pareja se casó en la Ermita del Calvario de Montalbán. / INSTAGRAM | PAOLA MELGAR

Cumbre del fútbol nacional y de la crónica social

La boda se convirtió en una auténtica cumbre futbolística y social gracias a los vínculos de los contrayentes. Por parte del novio, se dieron cita numerosos jugadores de la primera plantilla del Deportivo Alavés, que quisieron acompañar a su compañero de vestuario en su gran día. Por parte de la novia, ejerció como orgulloso padrino su padre, Miguel Melgar, figura muy vinculada al fútbol profesional por su larga trayectoria en los despachos del CF Fuenlabrada y actualmente miembro de la dirección deportiva del Granada CF. Esta conexión atrajo también a una nutrida representación de futbolistas del club nazarí.

La expectación en Montalbán se multiplicó con la llegada de invitados muy conocidos del panorama nacional, como el reconocido periodista radiofónico Manolo Lama, la actriz e influencer Paula Echevarría o el coreógrafo Poty Castillo, quienes despertaron la simpatía de los montalbeños a su entrada al templo.

La celebración tuvo lugar en una finca de Écija. / INSTAGRAM | PAOLA MELGAR

Celebración en un cortijo astigitano

Tras recibir la bendición del patrón de Montalbán y la tradicional lluvia de arroz a la salida de la ermita, los recién casados y sus invitados se trasladaron a la vecina localidad de Écija. Allí, en un idílico y exclusivo cortijo de la zona, tuvo lugar el banquete y una multitudinaria fiesta que se prolongó hasta altas horas de la madrugada, marcada por la alta gastronomía, la música y un ambiente de enorme alegría.

Con este broche de oro en su tierra natal, Antonio Blanco corona un año magnífico en lo profesional, plenamente consolidado en la Primera División, y arranca junto a Paola la etapa más importante de su vida.