El SAS incorpora un médico pediatra en Pozoblanco dentro del plan para cubrir plazas de difícil cobertura

Pozoblanco sumará un nuevo pediatra de Atención Primaria para reforzar la asistencia sanitaria en el norte de Córdoba. El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía publica la incorporación de este nuevo profesional como parte de una adjudicación más amplia para cubrir puestos de difícil cobertura en varias provincias andaluzas. En concreto, el Servicio Andaluz de Salud (SAS) sumará trece pediatras en centros de Atención Primaria de las provincias de Sevilla, Almería, Córdoba y Jaén.

La llegada de este pediatra a Pozoblanco supone un refuerzo para la atención sanitaria infantil en Los Pedroches, una comarca donde la cobertura estable de profesionales sanitarios es especialmente relevante por la dispersión territorial y la importancia de garantizar una asistencia cercana a las familias.

Trece pediatras para zonas con dificultades de cobertura

Además del profesional destinado a Pozoblanco, el SAS incorporará tres pediatras en la Zona Básica de Salud de Estepa, uno en La Luisiana, uno en Lebrija, uno en La Puebla de Cazalla y uno en Osuna, todos ellos en la provincia de Sevilla.

En Almería, los destinos serán Cuevas del Almanzora y Huércal-Overa, con un pediatra en cada zona básica de salud. En la provincia de Jaén, se incorporarán tres profesionales: dos en Linares y uno en Mármol, según recoge la resolución citada.

La Junta convocó este primer concurso de méritos con una oferta total de 187 plazas fijas, de las que 125 corresponden a Medicina de Familia y 62 a Pediatría de Atención Primaria. Del total de plazas, se reservó un 10% para personas con discapacidad, con un 1% específico para personas con enfermedad mental, conforme a la normativa vigente.

Críticas de los sindicatos por las "malas condiciones laborales"

Cabe señalar que los sindicatos CSIF, CCOO-A y UGT-A han criticado los resultados del primer concurso de méritos para cubrir plazas de Pediatría en zonas de difícil cobertura, pues de las 62 plaza de Pediatría ofertadas, se han cubierto trece en las provincias de Sevilla, Almería, Córdoba y Jaén.

Para los sindicatos sanitarios, esto se debe a las "malas condiciones retributivas y laborales que ofrece el Servicio Andaluz de Andaluz --SAS-- que son, sencillamente, irrisorias".