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La reurbanización de la calle Guadalquivir de Cabra mejora la accesibilidad y moderniza sus infraestructuras hidráulicas

La actuación, financiada a través del Pfea, ha supuesto la inversión de unos 120.000 euros

Estado de la calle Guadalquivir de Cabra tras la reforma.

Estado de la calle Guadalquivir de Cabra tras la reforma. / José Moreno

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José Moreno

José Moreno

Cabra

La actuación acometida en la calle Guadalquivir en la zona de Villa Lourdes de Cabra, tras las obras de reurbanización ejecutadas a través del Programa de Fomento de Empleo Agrario (PFEA), ha permitido mejorar tanto su accesibilidad como la reorganización del tráfico y la renovación de sus infraestructuras hidráulicas. El proyecto ha contado con una inversión total de 119.397 euros, de los que 43.215 euros se han destinado a mano de obra, generando un total de 277 jornales.

El alcalde de Cabra, Fernando Priego, acompañado por el delegado municipal de Urbanismo, Alfonso Vergillos, ha visitado los trabajos para comprobar el resultado de una intervención que ha dado respuesta a diversas deficiencias detectadas en la calle. Entre ellas, la existencia de acerados que no cumplían la normativa de accesibilidad y una red de abastecimiento de agua con materiales y dimensiones inadecuadas, además de carencias en la red de hidrantes y bocas de riego.

Fernando Priego, en su visita a la calle Guadalquivir.

Fernando Priego, en su visita a la calle Guadalquivir. / José Moreno

Priego ha señalado que esta actuación se enmarca en la estrategia municipal de mejora progresiva de calles y barrios, interviniendo en aquellos espacios que presentan necesidades en materia de accesibilidad, infraestructuras y servicios públicos. En este sentido, ha destacado que la calle Guadalquivir “ganará en comodidad, seguridad y funcionalidad” gracias a una reorganización integral del espacio urbano que favorece tanto el tránsito peatonal como la circulación de vehículos y el estacionamiento.

Características de la obra

Desde el punto de vista técnico, el proyecto ha contemplado una nueva configuración de doble plataforma. La actuación ha dotado a la vía de acerados con una anchura de 1,80 metros, una calzada con un ancho medio mínimo de tres metros para la circulación rodada y una banda de aparcamiento lineal de 2,20 metros.

Asimismo, se ha renovado por completo la red de abastecimiento de agua, que ha quedado integrada en el interior de los acerados, permitiendo modernizar unas instalaciones que presentaban importantes carencias y mejorando la prestación del servicio a los vecinos de la zona.

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El alcalde ha reiterado que el objetivo del equipo de gobierno es continuar aprovechando los recursos procedentes de programas como el PFEA para seguir mejorando la ciudad. “Estas actuaciones permiten resolver problemas concretos, elevar la calidad de vida de los vecinos y avanzar hacia una ciudad más accesible, cómoda y moderna”, ha afirmado.

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