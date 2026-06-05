La restauración del parque del Cascajar, histórica zona verde del sector noreste de Lucena, comenzará en el mes de julio

Varios años después de la primera licitación del proyecto, en solo unas semanas comenzará la restauración general del parque del Cascajar, una histórica zona verde del sector noreste de Lucena y que ha adolecido de extensos períodos de abandono crónico y degradación.

En el anterior mandato político, el Ayuntamiento impulsó inicialmente la contratación de esta intervención. La posterior renuncia de la empresa concesionaria impidió la ejecución de las actuaciones planteadas.

El actual equipo de gobierno, con ciertas modificaciones, retomó esta actuación, demandada durante décadas por vecinos y usuarios, lanzando definitivamente el concurso público en el mes de marzo. La dilación de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en emitir una preceptiva autorización, al competer a un entorno de influencia del río Lucena, originó un nuevo retraso.

Varios caminantes en el parque del Cascajar, una histórica zona verde del sector noreste de Lucena. / M. González

Finalmente, entre cuatro empresas registradas en el procedimiento administrativo, el órgano de contratación, a final de abril, eligió la oferta económica de Mavar Obras y Servicios, por un importe de 100.000 euros.

Fuentes municipales explican que la formalización de la adjudicación, entre ambas partes, será rubricada la próxima semana. Por consiguiente, la actuación efectiva, como máximo, empezaría, un mes después, en la primera quincena de julio. El plazo de ejecución es de tres meses.

La restauración engloba la recuperación de construcciones emblemáticas

El plan de obra delimita las tareas diseñadas desde la rotonda de Cuatro Caminos, en la intersección con avenida de la Infancia, a través de la entrada principal del recinto público, avanzando por la totalidad de la calle Alameda, la vía principal, extendiéndose hasta el límite opuesto, en el Polígono Industrial de La Viñuela.

El plan de restauración y adecuación contempla, como una de las áreas esenciales fijadas desde el inicio, la implantación de un parque canino de sobresalientes dimensiones, ubicado en la margen derecha y dotado de novedosos elementos. Coexistirá con el perímetro análogo situado junto a la avenida Miguel Cuenca Valdivia, en el trayecto hacia el Puente de Córdoba.

Esta restauración engloba la recuperación de construcciones emblemáticas como la tradicional fuente, al objeto de retomar la canalización exterior de agua; y la actualización del puente, aparte de la limpieza y ampliación del arbolado o la remodelación de las rutas transitables.

El Ayuntamiento, con la dotación de alumbrado público, aspira a incrementar la seguridad en este contorno y favorecer su uso más allá de los tramos de luz natural. El afianzamiento del firme integrará la implantación de capas compactadas. Nuevas fases, en un futuro, complementarían la utilidad del parque del Cascajar con servicios y juegos.

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La cronología municipal emplaza, a la conclusión de esta obra, la disposición de la segunda parcela de huertos urbanos y sociales y un Centro de Desarrollo de la Agroecología. En el propio Parque del Cascajar, el Ayuntamiento estudiará futuras actuaciones, supeditadas a la convivencia con las zonas inundables, una vez finalice definitivamente el proyecto de urbanización y construcción, en parcelas colindantes, del nuevo supermercado de Mercadona.