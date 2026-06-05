Palma del Río recibe 100.000 euros del Gobierno de España para exhumaciones de la fosa común del cementerio

El BOE de este viernes 5 de junio ha publicado la adjudicación de 100.000 euros al Ayuntamiento de Palma del Río “para actuaciones de exhumación de fosas comunes de la Guerra de España y la dictadura”. Se trata de una cuantía otorgada por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática del Gobierno de España tras la petición que le realizaron el Foro para la Recuperación de la Memoria Histórica de Palma del Río y una carta de la alcaldesa de la ciudad, Matilde Esteo.

En esa carta se acompañaban informes de la arqueóloga Elena Vera, que actualmente trabaja en la fosa común del cementerio municipal. En este informe se explicaba la imposibilidad de fasear la exhumación de los cuerpos de la fosa del 36, la más grande del cementerio por cómo se presentan los cuerpos, uno encima de otros, en este espacio.

La alcaldesa de Palma del Río ha expuesto que es “la cantidad más importante que ha recibido el ayuntamiento para este fin por parte de una administración” e incluso, salvo la Federación Española de Municipios y Provincias que obtiene un millón de euros para después repartir entre distintos municipios, el ayuntamiento de Palma del Río es la entidad que más recibe a través del real decreto que el gobierno ha publicado este viernes en el BOE.

La alcaldesa de Palma del Río, Matilde Esteo, ha valorado positivamente la cantidad destinada a exhumaciones para el municipio. / MUÑOZ CARO

Esteo ha agradecido el trabajo del Foro porque “no han cejado en el empeño de pedir y llamar a las puertas de las distintas administraciones” y desde alcaldía se ha apoyado ese trabajo. “Mediante una carta que le remití a Fernando Martínez López, Secretario de Estado de Memoria Democrática, le hicimos ver las necesidades especiales de la fosa de Palma del Río” ha dicho la regidora. También recordó que se estima que para exhumar todos los cuerpos de la fosa harían falta unos 500.000 euros.

El compromiso para conseguir la financiación para estas exhumaciones es de toda la corporación como pudo verse en el pleno en el que presentaron una moción conjunta para apoyar los esfuerzos del Foro y que ha recordado la primera edil. Esteo se ha mostrado “muy contenta, y lo digo con grandes palabras” ante esta noticia.

Por su parte, la presidenta del Foro para la Recuperación de la Memoria Histórica de Palma del Río, Emilia Arroyo, ha recordado que se han ido realizando acciones de exhumación en la fosa “por fases, y ya en el último trabajo de exhumación, en agosto de 2025, y se veía que era inviable seguir faseando estos trabajos” debido a la disposición de los cuerpos.

Desde el Foro recuerdan que su objetivo es exhumar todas las fosas que existen en el término municipal porque “los Derechos Humanos no pueden ser subvencionables” por lo que han llamado a todas las administraciones para conseguir la financiación suficiente para conseguirlo. “Estamos contentas, pero eso no significa que con esto ya se va a terminar todo el trabajo. Por lo tanto, desde el Foro vamos a seguir reivindicando que tenemos que tener todos los recursos materiales y económicos para que de una vez por todas y en muy breve plazo de tiempo exhumemos todas las fosas que existen en el término municipal de Palma del Río”, ha concluido.