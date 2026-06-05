La nueva receta de Fuente Obejuna frente a la despoblación: "No necesitamos vivienda nueva sino reformar la que hay"

Fuente Obejuna es uno más de tantos municipios de la España vaciada. Sobrevive ahora con poco más de 4.000 vecinos repartidos entre el núcleo principal y sus 14 aldeas, a pesar de que llegó a ser prácticamente una ciudad a principios del siglo XX, cuando rozó los 20.000 habitantes gracias al auge de la minería. La sangría de población no se detiene y solo en los últimos 30 años ha perdido un tercio de sus habitantes.

Ahora, un plan innovador quiere revertir la tendencia demográfica o, al menos, aportar soluciones diferentes. Se llama Habitar Fuente Obejuna, fue presentado hace unas semanas y ya está en marcha. Mientras que en las grandes ciudades y en la planificación estratégica estatal y autonómica la receta pasa casi inevitablemente por construir más viviendas (lo que se supone que abarataría su coste), los melarienses han adoptado un nuevo enfoque. "No necesitamos vivienda nueva sino reformar la que hay", resume Silvia Mellado, alcaldesa de la localidad.

Hay 400 viviendas vacías en Fuente Obejuna

El proyecto se basa en una idea sencilla: una conexión a tres bandas entre quienes quieren comprar o alquilar, propietarios que no obtienen nada por su vivienda vacía y empresas de servicios como constructoras o estudios de arquitectura. Todos tienen algo que ganar, incluido el propio Ayuntamiento de Fuente Obejuna, que en alguna ocasión ha tenido que recurrir a sus propios recursos, ya de por sí escasos, para derribar viviendas en mal estado.

"Hemos llegado a un punto en que no hay vivienda para alquilar" Silvia Mellado — Alcaldesa de Fuente Obejuna

Fuente Obejuna tiene aproximadamente 400 viviendas vacías, según un estudio de la Diputación de Córdoba que cita la alcaldesa, tanto en el centro como en las aldeas. Hay interés de personas de fuera para quedarse a vivir en la zona, atraídas por la tranquilidad del entorno rural. Mellado indica que "hemos llegado a un punto en que no hay vivienda para alquilar. Con este proyecto queremos tener una web con un censo de viviendas para saber qué intenciones tienen los propietarios".

Plaza Lope de Vega de Fuente Obejuna, durante la inauguración de la primera Calle de la Inclusión del país en 2023. / Eva M. Heras

La idea es gestionar desde el Ayuntamiento las numerosas ayudas públicas que van saliendo para reformar viviendas, especialmente el nuevo plan estatal, y facilitar así todos los trámites que deben afrontar los dueños de esas casas vacías. Con un presupuesto inicial de 200.000 euros, explica la regidora, habría suficiente para realizar proyectos técnicos para rehabilitar 35 viviendas, que podrían ampliarse si el plan funciona. Es un punto de partida. "Si hay demanda se irá incrementando", declara Mellado.

Las características del plan: inventario, asesoramiento e información

Entre las actuaciones previstas destacan la creación de un Inventario de Inmuebles Vacíos, un Programa de Mediación y Asesoramiento, una Red de Profesionales Locales, campañas informativas sobre rehabilitación y subvenciones, así como el desarrollo de un Programa Integral de Rehabilitación en Aldeas y Municipio y un Plan Estratégico de Nuevas Formas de Vivienda.

El plan contempla además fórmulas residenciales innovadoras basadas en la sostenibilidad, la colaboración y la cohesión social, como el cohousing y el coliving, orientadas a ofrecer alternativas habitacionales adaptadas a las nuevas necesidades demográficas y sociales del entorno rural.

Por otro lado, el proyecto incorpora un importante bloque de iniciativas ambientales orientadas a avanzar hacia un modelo de desarrollo territorial más sostenible, resiliente e inclusivo. Entre ellas se encuentran la elaboración de un Plan Estratégico de Infraestructura Verde Municipal, la promoción de soluciones basadas en la naturaleza, la creación de huertos comunitarios, el impulso de una marca local de productos ecológicos, así como programas de formación en jardinería, arboricultura y emprendimiento verde.