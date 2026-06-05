La Junta renueva la concesión de la línea de autobús entre Córdoba y San Sebastián de los Ballesteros

La Junta de Andalucía ha formalizado el contrato renovado de la línea metropolitana M-140, que conecta Córdoba capital con San Sebastián de los Ballesteros, dentro del primer paquete de concesiones de autobús renovadas que entrará en servicio este mes de junio en Andalucía.

Según informa la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, la concesión cordobesa será operada por Grupo Morales & Marina y cubrirá el recorrido entre la capital y San Sebastián de los Ballesteros, con parada en La Victoria. El contrato forma parte de un proceso de renovación considerado histórico por la Junta, ya que muchas de estas concesiones llevaban años caducadas.

Entre los compromisos incluidos en las nuevas concesiones figura la reducción de la edad media de los autobuses y la posibilidad de incorporar servicios adicionales como cargadores USB y wifi.

Una actuación necesaria, según Fomento

La consejera de Fomento en funciones, Rocío Díaz, ha señalado que estos contratos -siete en toda Andalucía- suponen “el inicio de una transformación necesaria en el transporte público tras casi dos décadas en los que el servicio ha operado “por riesgo y ventura, con la mayoría de los contratos caducados, dejando en una situación de inseguridad jurídica y sin capacidad legal de implantar mejoras”.

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“Andalucía culminará este año la primera renovación de las concesiones de autobuses de su historia”, ha indicado.