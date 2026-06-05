Dos detenidos en la provincia de Córdoba por el robo de 1.120 kilos de cable de cobre en Extremadura

La Guardia Civil ha detenido a dos hombres en la provincia de Córdoba, donde residen, como supuestos autores del robo de 1.120 kilos de cable de cobre pertenecientes a líneas aéreas de telecomunicaciones ubicadas en el término municipal cacereño de Pinofranqueado.

La investigación se inició el pasado mes de abril cuando en un dispositivo para la prevención de acciones delictivas, los agentes interceptaron una furgoneta en la carretera N-432, en el término municipal pacense de Casas de Reina (Badajoz), ha informado este vienes la Guardia Civil en un comunicado.

Una vez identificados sus tres ocupantes, todos ellos cordobeses con antecedentes policiales por delitos de robo, en la inspección del vehículo se comprobó que transportaban 1.120 kilos de cable de cobre, del que no pudieron acreditar su legítima procedencia y del que supuestamente harían entrega para la venta en centros gestores de residuos

El análisis del material intervenido y las pesquisas practicadas con otras unidades de la Guardia Civil en el transcurso de esta investigación fue fundamental para poder determinar que este material, valorado en unos 7.000 euros, coincidía con el sustraído en líneas aéreas de telecomunicación ubicadas en las proximidades de la carretera EX-206, en Pinofranqueado.

Dos detenidos en Córdoba

Con las pruebas incriminatorias, la pasada semana se localizó y detuvo a dos de ellos en Córdoba, por su presunta implicación en las acciones delictivas, quienes se desplazaron en la furgoneta hasta la población cacereña para perpetrar el robo.

Una vez instruidas las correspondientes diligencias, fueron puestos a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Llerena (Badajoz).

Ahora la Guardia Civil continúa con las gestiones tendentes a la localización y detención del otro coautor de los hechos.