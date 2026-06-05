Ni la capital ni la playa: estos pueblos de Córdoba son perfectos para escapar del calor en junio

El mes de junio marca el inicio de la temporada de altas temperaturas en Córdoba, pero aún hay días en los que el mercurio se hace soportable a la espera de esas semanas en las que salir a la calle se convierte en un desafío y los cordobeses permanecen en modo de hibernación estival hasta la puesta de sol.

En junio, sin embargo, los días son largos, los paisajes aún conservan parte del verdor de la primavera y las terrazas y calles históricas se disfrutan mucho más que en pleno julio o agosto, cuando el mercurio suele superar con facilidad los 40 grados, cuando no más.

Es por ello que muchos consideran que este tramo, entre finales de mayo y mediados de junio, es uno de los mejores momentos para descubrir algunos de los pueblos más bellos de la provincia. Calles encaladas, castillos, rutas naturales, patios floridos y miradores espectaculares convierten estas localidades en destinos ideales para una escapada antes de que el calor extremo se instale definitivamente.

Para aprovechar mejor la jornada, la recomendación es sencilla: madrugar, reservar las horas centrales para monumentos, museos o espacios interiores y dejar los miradores, paseos y terrazas para el atardecer. Y si el calor sorprende durante la ruta, siempre hay alternativas para refrescarse.

Aquí tienes diez destinos imperdibles para escaparse antes de que el verano apriete.

Zuheros, el pueblo colgado de la roca

Considerado uno de los pueblos más bonitos de España, Zuheros luce especialmente atractivo en junio, cuando la Sierra Subbética mantiene aún buena parte de su verdor.

Vistas de Zuheros / Manuel Murillo

Imprescindibles: castillo de Zuheros, casco urbano de calles escaladas, cueva de los Murciélagos y miradores sobre el cañón del río Bailón

castillo de Zuheros, casco urbano de calles escaladas, cueva de los Murciélagos y miradores sobre el cañón del río Bailón Dónde parar: mirador de la Villa, ruta del río Bailón y bares de la plaza de la Paz para probar salmorejo y flamenquín

mirador de la Villa, ruta del río Bailón y bares de la plaza de la Paz para probar salmorejo y flamenquín Si hace calor: empieza la visita a primera hora y reserva el tramo central del día para la Cueva de los Murciélagos, donde la temperatura interior ronda los 14-16 grados durante todo el año.

Priego de Córdoba, la joya del barroco andaluz

Priego es uno de esos lugares que sorprenden incluso a quienes creen conocer bien la provincia.

Fuente del Rey, en Priego de Córdoba / TURISMO DE PRIEGO

Imprescindibles: barrio de la Villa, balcón del Adarve, Fuente del Rey e iglesia de la Asunción y el Sagrario.

barrio de la Villa, balcón del Adarve, Fuente del Rey e iglesia de la Asunción y el Sagrario. Dónde parar: balcón del Adarve al atardecer, paseo junto a la Fuente del Rey y degustación de aceite de oliva de la DOP Priego.

balcón del Adarve al atardecer, paseo junto a la Fuente del Rey y degustación de aceite de oliva de la DOP Priego. Si hace calor: las estrechas calles blancas del Barrio de la Villa ofrecen sombra durante gran parte de la mañana.

Almodóvar del Río y su castillo de película

Su fortaleza medieval domina el paisaje del Valle del Guadalquivir y es uno de los monumentos más espectaculares de Andalucía.

El Castillo de Almodóvar visto desde el aire. / Rafa Alcaide

Imprescindibles: castillo de Almodóvar del Río, casco urbano y embalse de La Breña II.

castillo de Almodóvar del Río, casco urbano y embalse de La Breña II. Dónde parar: centro de visitantes de La Breña, miradores sobre el embalse y restaurantes con vistas al castillo

centro de visitantes de La Breña, miradores sobre el embalse y restaurantes con vistas al castillo Si hace calor: la visita al castillo es recomendable durante la apertura matinal. Después, el entorno del embalse ofrece una sensación térmica más agradable.

Iznájar, el balcón del gran lago andaluz

El mayor embalse de Andalucía convierte a Iznájar en uno de los destinos más refrescantes de la provincia.

Mirador de San Rafael en Iznájar. / GUÍA REPSOL

Imprescindibles: castillo de Iznájar, barrio de La Villa, embalse de Iznájar y paseo de las Flores con el rincón del beso.

castillo de Iznájar, barrio de La Villa, embalse de Iznájar y paseo de las Flores con el rincón del beso. Dónde parar: playa de Valdearenas, miradores sobre el pantano y chiringuitos junto al agua.

playa de Valdearenas, miradores sobre el pantano y chiringuitos junto al agua. Si hace calor: la brisa procedente del embalse suaviza las temperaturas, especialmente a última hora de la tarde.

Cabra y la puerta de la Subbética

Una localidad ideal para combinar patrimonio histórico y naturaleza.

Una imagen del castillo-palacio de Cabra. / José Moreno

Imprescindibles: castillo de los Condes de Cabra, barrio de la Villa y barrio del Cerro, y santuario de la Virgen de la Sierra.

castillo de los Condes de Cabra, barrio de la Villa y barrio del Cerro, y santuario de la Virgen de la Sierra. Dónde parar: mirador de la Virgen de la Sierra, Museo Aguilar y Eslava y picacho de Cabra.

mirador de la Virgen de la Sierra, Museo Aguilar y Eslava y picacho de Cabra. Si hace calor: subir a la Sierra de Cabra supone una diferencia de varios grados respecto al casco urbano.

Montoro, el pueblo que abraza al Guadalquivir

Su espectacular ubicación sobre un meandro del río ofrece una de las postales más reconocibles de Córdoba.

Vistas de Montoro / CÓRDOBA

Imprescindibles: plaza de España, Puente Mayor, miradores sobre el Guadalquivir y casas de piedra rojiza.

plaza de España, Puente Mayor, miradores sobre el Guadalquivir y casas de piedra rojiza. Dónde parar: mirador de la Plaza de Jesús, paseo fluvial y zona monumental.

mirador de la Plaza de Jesús, paseo fluvial y zona monumental. Si hace calor: las primeras horas del día son las mejores para recorrer el casco histórico.

Hornachuelos y la naturaleza en estado puro

Es uno de los mejores refugios frente al calor gracias a la abundancia de vegetación y sombra.

El parque natural de Hornachuelos. / CÓRDOBA

Imprescindible ver: Parque Natural Sierra de Hornachuelos, centro urbano y miradores naturales.

Parque Natural Sierra de Hornachuelos, centro urbano y miradores naturales. Dónde parar: sendero del Bembézar, Área recreativa de Huerta del Rey y miradores del parque natural.

sendero del Bembézar, Área recreativa de Huerta del Rey y miradores del parque natural. Si hace calor: las rutas junto a arroyos y bosques ofrecen temperaturas más suaves que en la campiña.

Lucena, historia y patrimonio sefardí

Conocida como la Perla de Sefarad, ofrece una combinación muy atractiva de historia y gastronomía.

Vista del casco urbano de Lucena. / CÓRDOBA

Imprescindibles: castillo del Moral, iglesia de San Mateo, Judería y Palacio de los Condes de Santa Ana.

castillo del Moral, iglesia de San Mateo, Judería y Palacio de los Condes de Santa Ana. Dónde parar: Plaza Nueva, zona monumental y bares del centro histórico

Plaza Nueva, zona monumental y bares del centro histórico Si hace calor: alterna las visitas exteriores con los numerosos monumentos y espacios cubiertos.

Dos Torres, esencia de Los Pedroches

Un viaje a la Córdoba más rural y auténtica.

Dehesa de Los Pedroches. / RAFA SÁNCHEZ

Imprescindibles: Plaza de la Villa, arquitectura tradicional de granito y dehesas de encinas.

Plaza de la Villa, arquitectura tradicional de granito y dehesas de encinas. Dónde parar: rutas por la dehesa, secaderos tradicionales y restaurantes especializados en ibérico.

rutas por la dehesa, secaderos tradicionales y restaurantes especializados en ibérico. Si hace calor: Los Pedroches suele registrar temperaturas más suaves que la Campiña y el Valle del Guadalquivir.

Palma del Río, jardines entre ríos

Situada entre el Guadalquivir y el Genil, ofrece algunos de los espacios verdes más agradables de la provincia.

Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción en Palma del Río / TURISMO PALMA DEL RÍO