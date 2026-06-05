Escaparate al aire libre
El comercio de Cabra se reivindica con una nueva edición de Noche y Compras: descuentos, promociones y actividades especiales
La iniciativa de los empresarios locales y el Ayuntamiento reúne ofertas, espectáculos y actividades para dinamizar las ventas y apoyar al tejido comercial local
La duodécima edición de la campaña Noche y Compras ha vuelto a convertir este viernes 5 de junio el Centro Comercial Abierto de Cabra en un gran escaparate al aire libre con el objetivo de dinamizar el comercio local e incentivar el consumo coincidiendo con el inicio de la temporada estival.
La iniciativa, organizada por la Asociación de Empresarios y Comerciantes de Cabra (AECA) en colaboración con el Ayuntamiento, a través de su delegación de Desarrollo Local, reúne desde las seis de la tarde a cerca de un centenar de establecimientos con descuentos, promociones y actividades especiales hasta la medianoche.
Los comercios participantes han sacado literalmente sus productos a la calle mediante puestos instalados junto a sus establecimientos, favoreciendo así una mayor visibilidad de la oferta comercial y fomentando las compras entre vecinos y visitantes. La campaña se enmarca dentro de las distintas acciones que ambas entidades desarrollan a lo largo del año para respaldar y fortalecer el tejido empresarial egabrense.
Un amplio programa de actividades
La jornada está acompañada de un amplio programa de actividades paralelas para animar las principales calles comerciales de la ciudad. Entre ellas destacan actuaciones musicales en directo, actividades de animación, pasarelas de moda y diversos sorteos de premios en metálico equivalentes al importe de las compras realizadas, con un límite de 50 euros por premio y un montante global de 1.000 euros.
La inauguración oficial ha tenido lugar a las 20.00 horas en la Plaza de España con la presencia del presidente de AECA y del Centro Comercial Abierto, Juan Antonio Cerrillo; el alcalde Fernando Priego; y la delegada municipal de Desarrollo Local, Toñi García, junto a varios miembros de la corporación municipal.
Con esta nueva edición, Noche y Compras se consolida como una de las principales citas de promoción comercial de la ciudad, combinando actividad económica, ocio y dinamización urbana en apoyo del comercio de proximidad.
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