El calor da un leve respiro en el inicio del fin de semana y Córdoba se mantiene lejos de los 40 grados: esta será la máxima de hoy, según la Aemet

El calor da un leve respiro en el inicio del fin de semana en Córdoba y dejará disfrutar de unos días con un tiempo algo más agradable a la espera de otra nueva subida de los termómetros. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este viernes temperaturas que siguen siendo anómalas para la época del año aunque algo más livianas, lejos de los cuarenta grados que marcaron los termómetros de la capital hace unos días.

Según el pronóstico de la Aemet, algunas nubes acompañarán al sol que irradia con fuerza en los cielos cordobeses en una jornada en la que las temperaturas oscilarán entre los 33 y los 15 grados centígrados en la ciudad.

Pese a ello, cabe recordar que la Aemet viene anunciando desde hace días que las temperaturas que se están registrando esta primavera son "inusuales para la época del año" y ya habla de un cambio de modelo climático. Ejemplo de ello es que, según los datos que maneja el organismo, hasta mayo de 2026 ha habido 16 récords de días cálidos y ninguno de días fríos.

El pronóstico de hoy en Córdoba y provincia

En cuanto al pronóstico para hoy viernes, la Aemet espera en la provincia cielos poco nubosos, con intervalos de nubes altas. Temperaturas en ligero descenso o sin cambios. Vientos flojos de componente oeste.

El tiempo en Córdoba este viernes 5 de junio. / CÓRDOBA

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 15º y 33º, en Lucena entre 15º y 30º, en Pozoblanco entre 13º y 30º, y en Priego de Córdoba entre 14º y 29º.

El tiempo este sábado

Mañana sábado, 6 de junio, la Aemet prevé en Córdoba cielos poco nubosos, con intervalos de nubes altas. Temperaturas en ligero ascenso o sin cambios. Vientos flojos variables.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 15º y 34º, en Lucena entre 16º y 30º, en Pozoblanco entre 14º y 32º, y en Priego de Córdoba entre 14º y 30º.