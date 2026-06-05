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Cabra refuerza su patrimonio verde con la plantación de 13 nuevos árboles por el Día Mundial del Medio Ambiente

Esta iniciativa se enmarca en una campaña de mejora y ampliación de las zonas verdes urbanas

Los escolares plantando árboles en Cabra con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente.

Los escolares plantando árboles en Cabra con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente. / José Moreno

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José Moreno

José Moreno

Cabra

La conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente ha tenido este viernes 5 de junio uno de sus actos más significativos en Cabra con la plantación de varios ejemplares de arbolado en la Acera del Cautivo, una actividad en la que han participado el alcalde, Fernando Priego, la delegada de Medio Ambiente, María José Romero, y alumnado del CEIP Juan Valera.

Esta iniciativa se enmarca en la programación impulsada por el Consistorio con motivo de esta efeméride y forma parte de una campaña de mejora y ampliación de las zonas verdes urbanas desarrollada en colaboración con Tanatorios de Córdoba (TdCO).

La actuación ha contemplado la incorporación de un total de 13 nuevos árboles en distintos puntos del municipio. En concreto, cuatro perales chinos en el jardín de la mencionada Acera del Cautivo; cuatro ejemplares de Celtis australis en la zona de la petanca del jardín trasero del Centro Cívico del barrio de Belén junto a alumnado del CEIP Andrés de Cervantes; y cinco moreras sin fruto en el jardín del Centro Cívico de las Huertas Bajas, en colaboración con su asociación vecinal.

Participacion activa de los escolares

Durante la jornada, los escolares han participado activamente en la plantación de los árboles, una actividad con la que se pretende fomentar entre las nuevas generaciones valores vinculados al respeto y la conservación del entorno natural.

Plantación de árboles en Cabra.

Plantación de árboles en Cabra. / José Moreno

Desde el Consistorio se ha destacado que esta actuación contribuye a seguir avanzando en la construcción de una ciudad más verde, saludable y sostenible, al tiempo que permite reforzar el patrimonio natural de los espacios públicos y mejorar la calidad ambiental de diferentes zonas del municipio.

Noticias relacionadas y más

La primera de las actividades previstas por el Día Mundial del Medio Ambiente, tuvo lugar el jueves 4 de junio, en la Plaza de España bajo el lema "Cabra recicla contigo". La iniciativa, financiada por Ecoembes con una aportación de 3.800 euros, estuvo dedicada al reciclaje y la economía circular y contó con dos puntos informativos.

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