El barrio de Belén en Cabra estrena la calle de la Amargura al inicio de sus fiestas

Con el acto de rotulación oficial de una vía, hasta ahora sin nomenclatura y dando cumplimiento al acuerdo plenario unánime de 29 de septiembre de 2025 en el que se respaldaba la propuesta realizada por la Asociación Sociocultural de Vecinos Barrio de Belén, daban comienzo las fiestas de este barrio egabrense que se desarrollan hasta el próximo domingo 7 de junio.

El acto, presidido por el alcalde, Fernando Priego, junto al delegado de Presidencia, Javier Fernández, distintos miembros de la corporación municipal y el presidente de la asociación vecinal, Pedro Muñoz, entre otros, sirvió para descubrir el rótulo la placa que da nombre a esta vía, calle de la Amargura, continuando de esta forma la línea de trabajo que desarrolla este colectivo con el objetivo de rotular espacios urbanos del barrio con el nombre de lugares típicos del cerro de La Atalaya y a cuyas faldas se encuentra ubicado el barrio.

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El alcalde de Cabra, Fernando Priego, a la izquierda, descubre la placa con el nombre de la calle de la Amargura. / J. Moreno

Nombres antiguos evocadores de leyendas

El nombre de calle de la Amargura, que antiguamente se utilizaba como redil para el ganado, realza uno de lugares emblemáticos del mencionado cerro, donde entre otros se encuentran el propio camino de la Atalaya, el balcón de Pilatos, la raja de los moros, la cueva del pastor o la pisá del caballo, aludiendo a antiguas leyendas sobre esos parajes y que de generación en generación, se han ido legando a través de la cultura popular.