Barredoras, sopladoras o carros de barrido: la nueva concesionaria de la limpieza en Cabra duplica los medios mecánicos y aumenta su plantilla

La ciudad de Cabra ha recibido este viernes 5 de junio una primera remesa de la nueva maquinaria que la empresa Grupo Paprec SLU, adjudicataria del servicio de limpieza viaria y recogida de residuos desde el pasado día 1 de junio, incorporará progresivamente durante los próximos meses. La presentación de los nuevos equipos tuvo lugar en la Plaza de España y contó con la participación del alcalde, Fernando Priego, y la delegada municipal de Medio Ambiente, María José Romero.

El regidor destacó que apenas cinco días después del inicio de la concesión ya se encuentran operativos los primeros vehículos y útiles de trabajo "absolutamente nuevos", destinados a mejorar tanto las condiciones laborales de la plantilla como la calidad del servicio que se presta a los ciudadanos.

Entre los equipos presentados se encuentran cuatro barredoras mecánicas —dos más de las que existían en el contrato anterior—, trece sopladoras eléctricas, tres desbrozadoras eléctricas, nueve carros portacubos para barrido manual y tres triciclos eléctricos. Según explicó Priego, esta maquinaria forma parte de una renovación integral que contempla la incorporación de una flota compuesta por cuatro camiones de recogida de residuos, un vehículo eléctrico para la recogida de enseres, un lavacontenedores, dos cisternas de baldeo, vehículos hidrolimpiadores y diversos equipos auxiliares para labores de limpieza y mantenimiento urbano.

Novedades de la nueva concesionaria de limpieza

Una de las principales novedades será el refuerzo de la limpieza mecanizada. De las cuatro barredoras previstas, tres trabajarán diariamente en la vía pública y una quedará adscrita de forma específica a la barriada Virgen de la Sierra. Además, dos de estos vehículos dispondrán de sistemas de agua a presión y cepillos especiales para la eliminación de manchas.

El alcalde señaló que la totalidad de la maquinaria se incorporará de manera gradual debido a los plazos de fabricación de algunos vehículos especializados, especialmente los camiones de recogida. La previsión municipal es que la nueva flota esté completamente operativa a comienzos de 2026. Mientras tanto, la empresa prestará servicio con equipos alquilados hasta la llegada de los nuevos vehículos.

Los trabajadores de la empresa concesionaria de la limpieza urbana en Cabra, Grupo Paprec SLU, junto al alcalde en la presentación de la nueva maquinaria. / J. Moreno

Coincidiendo con la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente, Priego subrayó también el carácter sostenible de la nueva concesión, ya que aproximadamente el 50% de la flota será eléctrica. Esta circunstancia permitirá reducir emisiones, minimizar los niveles de ruido y optimizar el consumo de recursos, mejorando al mismo tiempo la eficiencia del servicio.

Junto a la renovación de la maquinaria, el Ayuntamiento destacó el incremento de personal previsto en el nuevo contrato. La ampliación de la plantilla permitirá aumentar la frecuencia de limpieza, reforzar los sectores de actuación y mejorar la presencia diaria de operarios en las calles del municipio.

"Cabra necesitaba un salto cuantitativo y cualitativo en la prestación de estos servicios", afirmó el alcalde, quien agradeció el trabajo desarrollado hasta ahora por los trabajadores del servicio y la rapidez con la que la empresa ha comenzado a desplegar los nuevos medios comprometidos en el contrato.

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Priego concluyó haciendo un llamamiento a la corresponsabilidad ciudadana para mantener la limpieza urbana y confió en que la combinación de más medios materiales, más personal y una mayor implicación vecinal permita alcanzar el objetivo de conseguir una ciudad "más limpia, más sostenible y a la altura de lo que merecen los egabrenses".