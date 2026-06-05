Las ayudas por los temporales permitirán a El Viso arreglar el marcador del campo de fútbol, la piscina municipal y varios caminos

El marcador del Campo de Fútbol, la cubierta de la Piscina Municipal y varios caminos rurales de El Viso serán reparados gracias a las ayudas concedidas por los daños causados por los temporales. El Ayuntamiento de El Viso ha informado de la llegada de más de 1,6 millones de euros procedentes de la Junta de Andalucía y del Ministerio de Política Territorial para acometer actuaciones en infraestructuras municipales afectadas por distintos fenómenos meteorológicos.

La Junta de Andalucía ha concedido al municipio un total de 121.554,16 euros, que se repartirán entre actuaciones urbanas y rurales. En el casco urbano, se destinarán 33.969,42 euros a la mejora de instalaciones municipales, entre ellas la instalación de un marcador digital en el Campo de Fútbol y el refuerzo de la cubierta de la Piscina Municipal.

El alcalde de El Viso, Juan Díaz, durante la rueda de prensa en la que ha detallado el destino de las ayudas por los daños de los temporales. / CÓRDOBA

Mejoras en caminos rurales de El Viso

Dentro de esta misma línea de ayudas autonómicas, el Ayuntamiento también actuará en varios caminos municipales. Las intervenciones previstas incluyen el Camino del Ave María, con una inversión de 67.953,60 euros; el camino del Polígono 5 Parcela 9005, con 15.100,80 euros; y el camino del Polígono 5 Parcela 9016, con 4.530,34 euros.

A estas cantidades se suma la ayuda concedida por el Gobierno de España, que asciende a 1.531.718,20 euros para reparar infraestructuras urbanas y rurales dañadas por los temporales. En el ámbito urbano, las actuaciones contemplan mejoras de saneamiento en varias calles, entre ellas Buena Manchega y Ronda Pajonal, además de trabajos en la planta baja del Centro Expositivo del Auto de los Reyes Magos.

Pavimentación y reparación de vías municipales

El plan de actuación también incluye la pavimentación de distintas calles de El Viso, como El Moral, Encinas, Tajonera, Luis de Góngora, San José, Pilar Nuevo, San Isidro, Los Pinos, Molino Caído, San Joaquín o Las Cruces, entre otras.

En el entorno rural, las ayudas permitirán mejorar caminos como los de Alcudia, Estación de Belalcázar, Las Aguadoras, Fuentecillas, Dos Torres, Cabeza del Buey, El Guijo, Madrid o Castilla.