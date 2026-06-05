25 años de Egemasa: el alcalde elogia el "trabajo silencioso" por un Puente Genil más sostenible

Egemasa, la empresa pública de servicios y gestión medioambiental de Puente Genil, ha celebrado este viernes 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente, el acto central conmemorativo de su 25 aniversario.

El Teatro Circo ha acogido una cita institucional que ha reunido al alcalde de Puente Genil y presidente de Egemasa, Sergio Velasco; concejales, así como a una amplia representación de la plantilla de la empresa pública, del Ayuntamiento y de la sociedad civil pontanesa.

Según informa el Ayuntamiento, durante el acto se ha puesto en valor la trayectoria de Egemasa desde su creación, su papel esencial en la vida cotidiana del municipio y su evolución como referente provincial en gestión ambiental, limpieza viaria, mantenimiento de zonas verdes, gestión de residuos y servicios urbanos.

El alcalde elogia el "trabajo silencioso, constante y profundamente vocacional"

El alcalde de Puente Genil y presidente de Egemasa, Sergio Velasco, ha subrayado que “celebrar este 25 aniversario es reconocer el trabajo silencioso, constante y profundamente vocacional de quienes han hecho posible que Egemasa sea hoy una empresa imprescindible para el bienestar de nuestro pueblo. Cada servicio ha contribuido a construir un Puente Genil más habitable, más sostenible y más preparado para los retos del futuro”.

Gerentes y comité de empresa de Egemasa. / V. REQUENA

Asimismo, Velasco ha destacado que “Egemasa es un ejemplo de cómo la gestión pública, cuando se ejerce con profesionalidad y visión de futuro, se convierte en una herramienta de progreso. Esta empresa genera confianza, cohesiona a la ciudadanía y demuestra que lo público, cuando funciona bien, es un motor de transformación real”.

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El acto ha incluido la proyección del documental conmemorativo del 25 aniversario, protagonizado por colectivos educativos, deportivos y culturales de Puente Genil, así como un reconocimiento público a la labor de exalcaldes, presidentes del Consejo de Administración, concejales de Medio Ambiente de los últimos 25 años, equipo humano de Egemasa representado en su comité de empresa, así como personas y entidades que han prestado su colaboración durante estas dos décadas y media. La celebración ha reafirmado el compromiso de la empresa pública con la sostenibilidad, la innovación y la mejora continua de los servicios que presta a la ciudadanía.