Impulso al comercio local
Más de 200 establecimientos se suman a la Noche Mágica de Lucena con promociones únicas, descuentos especiales, música y pasacalles
La iniciativa municipal y el Centro Comercial Abierto organizan una noche con actuaciones, pasacalles y sorteos de hasta 200 euros en compras para impulsar las ventas locales
Lucena acumula iniciativas para impulsar el comercio local antes de las rebajas de verano. Después del inicio de la primera fase de la campaña de bonos consumo, con una inversión municipal de 200.000 euros, el primer viernes de junio transforma el centro histórico en un escaparate exterior e interminable, entre multitud de atractivos sonoros y visuales.
La Noche Mágica compromete a unos 200 establecimientos hacia un impacto comarcal, superándose el aumento de ventas, con respecto a una jornada ordinaria, por encima del 50%.
El Centro Comercial Abierto y la delegación municipal de Fomento han organizado un acontecimiento en permanente auge y repleto de colorido y ambiente festivo. Las promociones únicas y los descuentos especiales, seducciones básicas de este formato, se emparentan con actuaciones musicales y pasacalles infantiles de zancudos y personajes de dibujos animados.
En el ocaso de la tarde, superadas las 20.00 horas, la convocatoria empezó a generar importantes concentraciones de público en calles de referencia en el núcleo urbano como El Peso, Las Torres y Juan Palma García. Antes, desde las 18.00 horas, quedaba suspendido el tráfico rodado, también, en las vías Plaza Alta y Baja, Las Tiendas, San Francisco, Maristas, Juan Jiménez Cuenca, Canalejas o Juan Valera. El operativo extraordinario finalizó justo en la medianoche.
Miles de papeletas y premios para compras
Desde hacía semanas, los comercios adheridos repartieron más de 40.000 papeletas, entre sus clientes, correspondientes al sorteo de premios de hasta 200 euros en compras.
La Noche Mágica, en el calendario anual consensuado entre el Consistorio y el CCA Eliossana, ostenta un lugar preferente por su dinamismo, visibilidad y efectos en la repercusión de la imagen global de la localidad como emplazamiento de sobresaliente potencia en el contexto comercial.
Los comercios tienen previsto permanecer abiertos hasta las 23.00 horas, propiciándose, asimismo, una influencia positiva en los negocios de hostelería. La charanga de Aventura Vertical y la batucada Tambolé recorren los diferentes espacios, entre sesiones de DJ’s, numerosos conciertos, coreografías y exhibiciones de artes escénicas.
Entre las calles Canalejas, Juan Valera y El Peso y el pasaje de Juan Palma García, juegos de pintacaras, globoflexia y castillos hinchables encandilan a los más pequeños.
Una de las actividades más concurrida, una edición más, es la del rocódromo, en una jornada plenamente festiva en la previa del próximo ciclo estival.
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