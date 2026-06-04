La regularización de inmigrantes en Córdoba se acelera en una semana y llega hasta las 4.700 solicitudes

A falta de menos de un mes para que termine el plazo para solicitar la regularización de los extranjeros en el país aprobada por el Gobierno central a mediados de abril, el proceso se ha comenzado a acelerar. La fecha límite para pedir el permiso es el 30 de junio.

La subdelegada del Gobierno, Ana López Losilla, ha informado este jueves sobre los avances en la regularización: se han recibido 4.700 solicitudes en la provincia de Córdoba hasta la fecha en apenas un mes y medio. En la última semana las peticiones ascienden a unas 1.500, casi un tercio del total. De seguir a esta ritmo, las previsiones iniciales que manejaba el Gobierno se van a ver superadas de largo, ya que se creía que cuando terminara el proceso se podrían recibir unas 5.000 solicitudes, cifra que se alcanzará en unos días.

Córdoba tiene un porcentaje muy bajo de población extranjera en comparación con otros territorios. De hecho, es la última de todo el país en términos relativos. Menos del 4% de los residentes son de origen foráneo, unas 30.000 personas de las que casi la mitad se concentran en la capital, de acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística.

Ana López Losilla, este jueves en rueda de prensa. / A. J. González

Las solicitudes de regularización no conllevan necesariamente un aumento de la población extranjera. Son migrantes que ya están aquí, dado que se requiere acreditar una residencia anterior al 1 de enero de este año. Por otro lado, la estadística del INE no distingue entre la situación de los migrantes (irregulares o no).

López Losilla ha asegurado que la mayoría de las solicitudes se están presentando por la vía telemática. Los trámites pueden hacerse de forma presencial, por ejemplo en el Instituto Nacional de la Seguridad Social o en otras oficinas estatales. Sólo entre 15 y 20 peticiones diarias recurren a este canal.

Las dos vías de regularización

Según se publicó en el BOE, se abren dos vías extraordinarias de residencia temporal. Por un lado, las personas solicitantes de asilo antes del 1 de enero pueden solicitar esta autorización si son mayores de edad y acreditan estar cinco meses de permanencia continuada en España al momento de la solicitud, no tener antecedentes penales relevantes y no suponer amenaza para orden público, seguridad o salud pública. Si se concede la autorización, la persona debe desistir del asilo o del recurso pendiente.

La segunda vía se centra en migrantes que estuvieran en España antes del 1 de enero de 2026 de manera irregular. Estos deben acreditar al menos una de estas situaciones: la persona solicitante debe acreditar haber trabajado o la intención de trabajar; convivir en España con su unidad familiar formada por hijos e hijas menores de edad, mayores con discapacidad que requieran de apoyo, ascendientes de primer grado; o hallarse en situación de vulnerabilidad acreditada.