Puente Genil amplía el Plan Corresponsables con una escuela de verano para 70 menores

La concejala de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Puente Genil, Asunción César, ha presentado este jueves una nueva edición del Plan Corresponsables, iniciativa subvencionada por la Consejería de Inclusión Social de la Junta de Andalucía a través de una transferencia estatal del Ministerio de Igualdad, que permitirá a las familias de la localidad contar con un apoyo esencial para la organización de la vida personal y laboral, así como promover la creación de empleo.

En concreto, la dotación económica del programa será de 41.557,96 euros, y se traducirá en la puesta en marcha de una escuela de verano en el CEIP Maestro Rafael Chacón Villafranca de El Palomar, durante todo el mes de julio hasta el 14 de agosto. Está dirigida a familias con menores de entre 4 a 12 años y contará con un servicio de comedor matinal de 8.00 a 9.00 horas, para el que se ofertan 20 plazas, y servicio de tiempo libre, desde las 9.00 hasta las 14.00 horas, para el que se ofertarán 70 plazas, algunas de ellas para menores con necesidades educativas especiales.

Inscripciones

Las inscripciones podrán realizarse entre el 5 y el 11 de junio, a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Puente Genil, si bien también pueden dirigirse al Centro Municipal de Servicios Sociales Comunitarios, en horario de 10.00 a 13.00 horas. El Plan Corresponsables prioriza a familias monoparentales, mujeres víctimas de violencia de género, personas con discapacidad y familias en riesgo de exclusión social, habiendo tenido una gran aceptación en ediciones anteriores.

"Con este proyecto el Ayuntamiento de Puente Genil, a través de la delegación municipal de Servicios Sociales, reafirma su compromiso con la conciliación e igualdad de oportunidades a las familias de Puente Genil", ha indicado la concejala.