Priego de Córdoba vuelve a vivir con intensidad la celebración del Corpus Christi

Manteniendo una tradición que se remonta a mediados del siglo XVI, Priego ha celebrado este jueves con gran intensidad la solemnidad del Corpus Christi, siendo junto a Granada, Sevilla y Toledo y, este año, también Córdoba y Montilla, una de las pocas localidades de nuestro país en las que, debido a su gran arraigo y tradición, esta festividad se ha mantenido hasta nuestros días en uno de los tres jueves del año "que relucen más que el Sol".

Una celebración íntimamente ligada al barrio de La Villa que, junto con la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, son los puntos sobre los que gravita el programa de cultos y actos que se han llevado a cabo.

En concreto, el templo acogía desde el pasado lunes el triduo en honor a Jesús Sacramentado, que se completaba a primera hora de la mañana de hoy con una misa concelebrada por los sacerdotes de las tres parroquias de Priego y presidida por Manuel Hinojosa Petit, canónigo de la Santa Iglesia Catedral. Tras la misa tenía lugar la procesión, en cuya comitiva volvía a destacar la presencia de representaciones de todas las cofradías y hermandades de la localidad, autoridades civiles y militares, así como varios cientos de pequeños que este año han recibido la Primera Comunión, contándose con el acompañamiento musical de la Banda de la Escuela Municipal de Música y Danza de Priego.

A la llegada del cortejo procesional a la plaza de la Constitución, donde se había instalado un monumental altar de cultos en el acceso al edificio Consistorial, así como una artística alfombra de virutas de madera coloreadas, los Seises de la cofradía de María Santísima de la Soledad Coronada danzaron en honor al Santísimo Sacramento, que procesionaba en el templete que realizara en 1592 Luis de Beas y que alberga la custodia portátil, dorada y decorada con relieves, obra del orfebre cordobés Juan de Polaíno fechada en 1633.

Novedad en el recorrido por las obras en Isabel la Católica

Desde este punto y debido a las obras que se están realizando en la calle Isabel la Católica, el desfile presentaba como novedad el paso de la comitiva por las calles Cava, Virgen de la Soledad, plaza de San Pedro y Doctor Pedrajas, adentrándose tras pasar por la plaza de Santa Ana en el barrio de La Villa, que lucía sus mejores galas para recibir a los miles de visitantes que durante la tarde-noche del miércoles y la mañana del jueves han transitado por sus angostas e inmaculadas callejas, en las que volvían a instalarse altares por el recorrido que siguió el cortejo procesional.

Junto a los actos religiosos, los de tipo lúdico han vuelto a contar con una gran participación, particularmente los dirigidos a los más pequeños, así como la velada musical que durante la noche del miércoles inundaron de animación la Plaza del Conde.

Otra de las novedades de este año ha sido la recepción de la Copa de Europa de Tenis de Mesa al Real Club Priego Fundación Kutxabank, rindiéndose como es tradicional por parte del Consistorio prieguense y de la asociación de vecinos de La Villa, un sencillo homenaje a los vecinos de mayor y menor edad del barrio, a los que se les entregó una placa de reconocimiento por su vinculación con este histórico enclave, que un año más ha vuelto a brillar con motivo de la festividad del Corpus.