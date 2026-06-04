Palma del Río recibe 13,4 millones de euros para paliar los daños del temporal y crear infraestructuras hidráulicas

La Subdelegada del Gobierno en Córdoba, Ana López Losilla, ha manifestado este jueves que Palma del Río recibirá 13.411.447,49 millones de euros de ayudas para paliar los daños ocasionados por el temporal del pasado invierno y para la creación de infraestructuras hidráulicas que eviten nuevas inundaciones.

Palma será el municipio cordobés que más dinero recibirá y, en este sentido, la alcaldesa, Matilde Esteo, se ha mostrado "muy feliz, porque lo pasamos muy mal, tuvimos muchas afecciones durante el tren de borrascas” y, tras él, se puso "toda la maquinaria a trabajar de inmediato, todos los técnicos de este ayuntamiento para poder pedir esas ayudas".

También ha destacado la alcaldesa que habían realizado "un trabajo previo" solicitando a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir la autorización pertinente para poder ejecutar las obras de infraestructuras hidráulicas para evitar inundaciones que tienen que ver con el Genil, el arroyo Madre Fuentes y el arroyo Veguetejas.

Estas serán las obras que se harán con las ayudas recibidas del Gobierno

Palma del Río podrá acometer obras de reparación en las viviendas sociales del V Centenario, edificios municipales como el de Los Bombos, la Casa de la Cultura, la Casa Consistorial, la Casa de la Juventud, el cementerio, el Séneca, el edificio de Desarrollo Local, el Teatro Coliseo, el Centro Tecnológico, el Espacio Joven o el almacén de Copisa. También se beneficiarán de esta ayuda el colegio San Sebastián, el polideportivo, el viario público o el centro de Servicios Integrados.

Arreglo de caminos y entornos naturales

Habrá una partida destinada a la rehabilitación de caminos públicos municipales afectados, los entornos naturales de la alameda del Suizo, el Mirador del Genil y el sendero de la unión de los ríos y se podrá actuar también en el punto limpio, el jardín Reina Victoria, los huertos sociales y la ETAP.

Importante será la inversión en protección hidráulica de la red de saneamiento del casco urbano para evitar inundaciones ante las crecidas de los ríos. También se mejorará el drenaje transversal en el acceso a Calonge Bajo sobre el arroyo Madre Fuentes y el acceso del punto limpio sobre el arroyo Veguetejas.