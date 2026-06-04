Las obras del cuartel de la Guardia Civil en La Carlota están ya al 50% y estará terminado a finales de año

Las obras del cuartel de la Guardia Civil en el municipio de La Carlota avanzan a buen ritmo y, si no surgen inconvenientes de última hora, podrían estar terminadas dentro de los plazos previstos según el cronograma del Gobierno central, que establece su finalización en el último trimestre de este año. Así se desprende de una respuesta en el Senado a preguntas de los tres representantes de la provincia de Córdoba por el Partido Popular.

La constructora ha ejecutado ya la mitad de la obra, según la respuesta en la Cámara Alta, fechada a finales del mes de abril. En el texto, el ejecutivo recuerda que "deben contemplarse los plazos necesarios para la supervisión y aprobación de los correspondientes proyectos, así como los relativos a la tramitación y adjudicación del expediente de contratación", pero insiste en que no se han producido retrasos ni hay previstas dilaciones.

Así, la fecha de terminación de las obras sigue planteada para el último trimestre de 2026. Hasta el momento, la inversión realizada roza el millón de euros sobre un presupuesto inicial de casi 1,9 millones, una vez aplicado el descuento en la licitación, que salió por 2,1 millones de euros.

Por otra parte, El Gobierno ha informado de que el 26 de marzo de 2026 se aprobó una modificación del contrato de las obras de construcción del nuevo acuartelamiento, por un importe de 17.118,79 euros, quedando el importe total del contrato en 1.890.718,29 euros, impuestos incluidos.

Las características del edificio

El futuro cuartel se construye en una parcela de 2.500 metros cuadrados, de los cuales 1.765,41 serán urbanizados. Constará de dos módulos, uno destinado a las dependencias oficiales y otro a las viviendas para el personal allí asignado. El proyecto de obra tiene un plazo de ejecución de 14 meses.

Durante la presentación del proyecto, que tuvo lugar tras la licitación de las obras, la delegada del Gobierno, Ana López Losilla, destacó que la actuación responde a un "empeño de todas las administraciones" para que este proyecto, impulsado por el Ministerio del Interior, sea "una realidad". Para López, el cuartel será un edificio "moderno" y "eficiente" que servirá para "dignificar a la Guardia Civil y a los ciudadanos que requieran de sus servicios".

Por su parte, el alcalde de La Carlota, Antonio Granados, aseguró que este proyecto es "crucial" para el futuro del municipio y "representa un paso decisivo en la mejora de la seguridad y los servicios en nuestra comunidad".