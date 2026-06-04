Religión
Montilla recupera la celebración del Corpus Christi en su festividad litúrgica
La comunidad católica local se congrega en torno a Jesús Sacramentado por las calles del casco histórico tras más de 30 años celebrándose en domingo
Montilla ha recuperado este jueves la procesión del Corpus Christi en la tarde de la festividad litúrgica, más de tres décadas después de que esta celebración dejara de celebrarse en esa jornada y pasara al domingo, en una cita que ha vuelto a reunir a la comunidad católica local en torno a Jesús Sacramentado por las calles del casco histórico.
La celebración ha comenzado a las 19.30 horas en la parroquia de Santiago Apóstol con la celebración de la misa previa a la procesión de Jesús Sacramentado. Posteriormente, a las 20.30 horas, la procesión ha partido desde la parroquia de Santiago Apóstol con una comitiva integrada por niños de comunión, representantes de los movimientos de la Iglesia en Montilla, hermandades y cofradías de gloria y penitencia, la Corporación municipal y el clero.
El histórico baldaquino neoclásico de 1809
El Santísimo Sacramento recorre las calles de la ciudad entronizado bajo el histórico baldaquino neoclásico realizado en plata en 1809 por el orfebre cordobés Manuel Aguilar y Guerrero.
De igual modo, la Agrupación Musical La Unión acompaña al Santísimo Sacramento durante su recorrido por las calles de Montilla, una presencia que se mantiene desde el año 2019 y que vuelve a aportar solemnidad a una procesión especialmente vinculada a los cantos litúrgicos, al recogimiento de los fieles y al paso pausado de la Custodia por el casco histórico.
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