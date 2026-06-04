Sucesos
La Guardia Civil de Baena investiga en Nueva Carteya a una persona por causar un incendio forestal
El fuego se produjo el pasado mes de abril por la quema no autorizada de restos vegetales en una hoguera situada próxima al lecho del cauce de un arroyo
La patrulla del Seprona de la Guardia Civil de Baena ha investigado a un vecino de Nueva Carteya como presunto autor de un delito de incendio forestal.
La Guardia Civil tuvo conocimiento el pasado día 4 de abril, a través de una llamada telefónica recibida en el servicio de emergencias 112, de que el servicio de guardería rural había avistado un incendio en el paraje Las Vegas del término municipal de Castro del Río. El servicio de emergencias 112, a la vez que pasó el aviso a la Guardia Civil, activó a los bomberos de Montilla.
Inmediatamente, la patrulla del Seprona de Baena se desplazó al lugar indicado y, tras comprobar que el incendio había quedado extinguido por bomberos del parque de Montilla, inició una investigación para determinar las causas por las que se había iniciado el incendio.
El investigado hizo una hoguera no autorizada
El desarrollo de la investigación permitió determinar que el incendio fue causado por la quema no autorizada de restos vegetales en una hoguera, situada próxima al lecho del cauce de un arroyo, logrando identificar a la persona que presuntamente lo originó, que ha sido investigada como presunta autora de un delito de incendio forestal.
El arroyo es una zona forestal con vegetación de ribera compuesta por especies arbóreas, arbustivas y herbáceas de origen natural que cumplen con las funciones ecológicas, protectoras y paisajísticas y gracias a la rápida intervención de los bomberos del parque comarcal de Montilla no fue de mayor envergadura.
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