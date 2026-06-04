Tren de borrascas
El Gobierno entrega 49 millones a 37 municipios de Córdoba para reparar los daños de los temporales
Las subvenciones cubren el 100% de los gastos ocasiones por las tormentas que se sucedieron desde noviembre hasta febrero de este año
El Gobierno central ha comenzado ya a pagar a los ayuntamientos las ayudas diseñadas para hacer frente a los daños de los temporales que sacudieron la provincia de Córdoba a lo largo del invierno. Lo ha hecho en un tiempo récord, ya que en apenas tres meses se han realizado todos los trámites y gran parte del dinero está ya en las cuentas de los ayuntamientos.
La subdelegada del Gobierno, Ana López Losilla, ha explicado este jueves los avances en el proceso. El decreto que regula las ayudas incluía un listado con todos los municipios que podían acogerse al plan, que contaba con 56 entidades locales cordobesas. Todas ellas salvo Pedroche solicitaron fondos para reparar daños o acometer actuaciones de prevención.
En cuanto a los 55 municipios restantes, sus solicitudes han sido aprobadas excepto en un caso en el que se ha requerido nueva documentación. Y 37 municipios han recibido ya las cuantías solicitadas, que ascienden a 49 millones de euros y que cubren el 100% de los gastos.
Las demandas de todos los ayuntamientos cordobeses alcanzan los 72 millones de euros, incluyendo las cantidades que han sido liberadas hasta el momento. La capital, aunque también sufrió daños por los temporales, quedó fuera de la convocatoria ya que los requisitos para los municipios mayores de 50.000 habitantes eran más exigentes. Los daños debían superar el 5% de los gastos corrientes establecidos en el presupuesto, que en el caso de la capital cordobesa rozan los 200 millones de euros. El límite mínimo para acceder a las ayudas se situó por tanto en los 10 millones de euros, cuando el propio Ayuntamiento estimó los daños en 4,5 millones.
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